Yılmaz: Erdoğan’ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Manifesto Niteliğinde

Cevdet Yılmaz'dan değerlendirme

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı manifesto niteliğinde konuşması ile Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu değerlendirmeyi NSosyal hesabından paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin görüşlerini aktardı.

Yılmaz, konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde izlediği kapsamlı, barışçıl, etkili ve bağımsız dış politika vizyonunu paylaştığını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz sınamaları, kadim değerlerimiz ve stratejik akıl ile umudu ve cesareti diri tutarak aşacağız. 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür.' şiarını paylaşanlar çoğaldıkça, dünya er geç herkes için daha yaşanabilir bir düzene kavuşacaktır. Hepimizi gururlandıran onurlu ve hikmetli duruşu için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız."