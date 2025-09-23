Yılmaz: Erdoğan’ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Manifesto Niteliğinde

Cevdet Yılmaz, Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu konuşmasını "manifesto niteliğinde" olarak nitelendirip Gazze'deki soykırıma dikkat çeken duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:37
Cevdet Yılmaz'dan değerlendirme

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı manifesto niteliğinde konuşması ile Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu değerlendirmeyi NSosyal hesabından paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin görüşlerini aktardı.

Yılmaz, konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde izlediği kapsamlı, barışçıl, etkili ve bağımsız dış politika vizyonunu paylaştığını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz sınamaları, kadim değerlerimiz ve stratejik akıl ile umudu ve cesareti diri tutarak aşacağız. 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür.' şiarını paylaşanlar çoğaldıkça, dünya er geç herkes için daha yaşanabilir bir düzene kavuşacaktır. Hepimizi gururlandıran onurlu ve hikmetli duruşu için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız."

