Yılmaz: Erdoğan'ın Newsweek Makalesi 'Dünya Beşten Büyüktür' ve BM Reformunu Vurguluyor

Cevdet Yılmaz, Erdoğan'ın Newsweek'te yayımlanan makalesinin Türkiye'nin 'Dünya beşten büyüktür' vizyonu, BM reformu ve Filistin-Suriye barış çabalarını öne çıkardığını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:00
Yılmaz'tan Erdoğan'ın Newsweek makalesine ilişkin açıklama

Türkiye'nin vizyonu, BM reformu ve bölgesel barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yayın kuruluşlarından Newsweek'te yayımlanan "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrar için öncü rol oynadığını; çatışmacı yaklaşımlara karşı diplomasiyi, güç siyaseti karşısında ise adaleti öne çıkardığını vurguladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek için kaleme aldığı 'Türkiye'nin Adalet ve Refah İçin Diplomatik Vizyonu' başlıklı yazısında; küresel adaletsizlikler karşısında Türkiye'nin vizyonunu, 'Dünya beşten büyüktür' ilkesi bağlamında BM'nin (Birleşmiş Milletler) reform ihtiyacı ile Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barış ve istikrar için yürüttüğümüz çabaları ortaya koyuyor."

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlığın küresel adaleti ve barışçıl diplomasiyi esas alan bu vizyona her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İnsanlığın bu güçlü çağrıya giderek daha fazla destek vereceğine ve daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz."

