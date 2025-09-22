Yılmaz: Erdoğan'ın Newsweek Makalesi 'Dünya Beşten Büyüktür' ve BM Reformunu Vurguluyor

Yılmaz'tan Erdoğan'ın Newsweek makalesine ilişkin açıklama

Türkiye'nin vizyonu, BM reformu ve bölgesel barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yayın kuruluşlarından Newsweek'te yayımlanan "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrar için öncü rol oynadığını; çatışmacı yaklaşımlara karşı diplomasiyi, güç siyaseti karşısında ise adaleti öne çıkardığını vurguladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: