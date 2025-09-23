Yılmaz: "Filistin'in Sesi Erdoğan" - Erdoğan'ın BM Çağrısı Ortak Vicdanımızdır

Cevdet Yılmaz, Erdoğan'ın BM'deki Filistin çağrısını ortak vicdanın sesi olarak nitelendirdi; Türkiye, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin hedefinden vazgeçmeyecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:34
Yılmaz: "Filistin'in Sesi Erdoğan" - Erdoğan'ın BM Çağrısı Ortak Vicdanımızdır

Yılmaz: "Filistin'in Sesi Erdoğan"

Erdoğan'ın BM Çağrısı Ortak Vicdanın Sesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı Filistin çağrısını "ortak vicdanın sesi" olarak nitelendirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Sesi Erdoğan (PalestinesVoiceErdogan)" etiketiyle Erdoğan'ın mazlumların sesi olmaya devam ettiğini vurguladı. Paylaşımda, mazlumların sesinin kısmaya ve hakikatlerin örtülmeye çalışıldığı bir dönemde bu çağrının önemine dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir."

Yılmaz, Türk milletinin tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun haklının ve mazlumun yanında olma şiarını benimsediğini belirterek, bu duruşun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

Yılmaz, ayrıca Mazlum Filistin halkının insani talepleri karşılanıp, Netanyahu yönetiminin işlediği soykırım son bulana kadar bu çağrıyı her platformda ve insanlık ittifakı zemininde en etkili şekilde dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türk hükümetinin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti hedefi için verdiği mücadelenin kararlılıkla süreceğini de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
2
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek