Yılmaz: "Filistin'in Sesi Erdoğan" - Erdoğan'ın BM Çağrısı Ortak Vicdanımızdır

Yılmaz: "Filistin'in Sesi Erdoğan"

Erdoğan'ın BM Çağrısı Ortak Vicdanın Sesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı Filistin çağrısını "ortak vicdanın sesi" olarak nitelendirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Sesi Erdoğan (PalestinesVoiceErdogan)" etiketiyle Erdoğan'ın mazlumların sesi olmaya devam ettiğini vurguladı. Paylaşımda, mazlumların sesinin kısmaya ve hakikatlerin örtülmeye çalışıldığı bir dönemde bu çağrının önemine dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir."

Yılmaz, Türk milletinin tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun haklının ve mazlumun yanında olma şiarını benimsediğini belirterek, bu duruşun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

Yılmaz, ayrıca Mazlum Filistin halkının insani talepleri karşılanıp, Netanyahu yönetiminin işlediği soykırım son bulana kadar bu çağrıyı her platformda ve insanlık ittifakı zemininde en etkili şekilde dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türk hükümetinin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti hedefi için verdiği mücadelenin kararlılıkla süreceğini de vurguladı.