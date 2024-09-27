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Yılmaz, Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM 79. Genel Kurulu'nda Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi toplantısına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:02
Yılmaz, Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Katıldığı Önemli Toplantı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi (AHLC) Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Toplantının Gündemi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz'ın toplantıda özellikle İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırganlıklarına dikkat çektiği belirtildi. Bunun yanı sıra, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin kurumlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Önemli Adımlar Ele Alındı

Bakan Yılmaz, toplantının sonucunda Filistin halkının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu tür uluslararası birlikteliklerin, bölgede kalıcı bir barış sağlama yolunda büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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