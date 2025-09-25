Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deprem bölgemizdeki inşaat çalışmaları tamamlandıkça, Marmara Bölgemiz başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik." dedi. Yılmaz sözlerini, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda yaptı.

AK Parti'nin rotası ve ekonomik dönüşüm

Yılmaz, partisinin kuruluşundan bu yana politikasını milletin talepleri doğrultusunda şekillendirdiğini belirtti. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolar ve kişi başına gelirin 3600 dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün ekonominin yıl sonu itibarıyla 1,5 trilyon doları aşacağını kaydetti.

Son 22 yılda yaşanan değişime vurgu yapan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Ne diyoruz, Türkiye Yüzyılı. Cumhuriyet'imizin 2. Yüzyılı. 100 yıllık bir Cumhuriyet birikimimiz var. Bu birikimi de en iyi şekilde değerlendirerek geleceğe yürüyoruz ve inşallah bu yüzyıl farklı olacak. Şu 22 yılda elde ettiğimiz kazanımların üstüne çok daha fazlasını koyarak, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler liginde, o birinci lig dediğimiz ligde çok daha güçlü bir hale getireceğiz."

Kentsel dönüşüm: zorunluluk vurgusu

Yılmaz, 2023 depremi ve sonrası çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: "Turizmimiz büyüyor, ihracatımız artıyor bu zor koşullara rağmen." 11 il ve 14 milyon nüfusu etkileyen afetin yaralarının sarıldığını belirten Yılmaz, "Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemiz. Bu yıl sonu itibarıyla 450 bin konut teslim edeceğiz, dile kolay. 450 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak." dedi.

Altyapı yatırımlarına da dikkat çeken Yılmaz, yollar, hastaneler, okullar ve organize sanayi bölgeleriyle geniş bir coğrafyanın yeniden ihya edildiğini söyledi ve kamunun bugüne kadar bu bölge için harcadığı tutarı açıkladı: "Bugüne kadar kamunun harcadığı paraya baktığınız zaman, bu yıl sonu itibarıyla 3,6 trilyon Türk lirası. Kamunun deprem bölgesine, depremin yaralarını sarmak üzere harcadığı para. Dolar olarak söylersek 90 milyar dolar civarında bir kaynaktan bahsediyoruz."

Yılmaz, kentsel dönüşümün tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluk" ifadesini kullandı ve ekonomik rasyoneli şöyle anlattı: "Depremden önce yapılan 1 liralık bir yatırım, deprem sonrası 7 liralık bir harcamaya karşılık geliyor."

Yerel yönetimlere yönelik eleştiriler de yapan Yılmaz, "Bahçelievler işte bunu yapıyor. İnşallah, büyükşehirlere ve diğerlerine de örnek olur. Yıllarını kaybetti İstanbul. Bunun için üzüntü duyuyoruz. İstanbul, yıllarını kaybetti. Bugüne kadar yerel yönetimler çok daha fazlasını yapmalıydı. Ama maalesef yeterince bir çalışma olmadığını da hep birlikte biliyoruz. Paranızı, kaynağınızı iyi önceliklendirmezseniz, iyi yönetmezseniz, gerçek önceliklere yönlendirmezseniz, maalesef buralarda sonuç almanız mümkün değil." dedi.

Enflasyonla mücadele ve büyüme hedefleri

Yılmaz, enflasyon görünümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yıl hazirandan itibaren yıllık enflasyon oranının düşüş trendine girdiğini, o tarihten bugüne yıllık oranda, 42,5 puanlık düşüş gerçekleştiğini" belirterek, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, yıl sonunda enflasyonun daha makul bir düzeye inmesini beklediklerini ve "Gelecek seneki hedefimiz, yüzde 20'nin altına düşürmek. 2027'deki hedefimiz ise tek haneli rakamlara ülkemizi yeniden kavuşturmak." dedi.

Hizmet enflasyonunda eğitim ve kira kalemlerinin belirgin olduğunu, ayrıca kuraklık ve donun gıda fiyatlarına etkisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, genel trendin aşağı yönlü olduğunu ve "çok boyutlu politikalarımızla, enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Bunu yaparken büyümeyi, istihdam artışını ve bütçe disiplinini birlikte gözetmeye devam edeceklerini aktardı.

Teknoloji, savunma sanayi ve gelecek vizyonu

Yılmaz, savunma sanayiinden enerji ve sağlık ekipmanlarına kadar pek çok alanda teknolojik atılımlar yapıldığını belirterek, "Türkiye çok daha yüksek katma değerli bir ekonomik yapıyı inşa ediyor ve bu da kendiliğinden olmuyor. Kimse kusura bakmasın, kendiliğinden olmuyor. Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, siyasi iradesi, savunma sanayinin en güzel örneği, diğer taraftan güçlü, tecrübeli kadrolar, birlik beraberlik içinde hareket eden kadrolar, diğer yandan siyasi istikrar." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, uzun vadeli politik istikrarın yatırımları ve projeleri mümkün kıldığını vurgulayıp sözlerini şöyle tamamladı: "İşte bu uzun süreli istikrar, Türkiye'yi bugün farklı bir noktaya taşımış durumda. Türkiye Yüzyılı'nda inanıyoruz ki bu çıtayı, bu bayrağı çok daha yükseklere taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programa katıldı.