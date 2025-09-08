Yılmaz: Mali Disiplin ve Sürdürülebilir Büyümeden Sapma Yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, menfi hadiselere rağmen makroekonomik politika yaklaşımının sürdürüldüğünü ve mali disiplinden sapma olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomik duruşun korunacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde hükümetin politika kararlılığını öne çıkardı.

"Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır"

Yılmaz'ın sözleri, mevcut ekonomik çerçevede mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine bağlı kalınacağı mesajını içeriyor. Açıklama, politika yapıcıların olumsuz gelişmelere rağmen stratejik duruşlarını koruduklarını işaret ediyor.

Bu ifadeler, ekonomik istikrar ve uzun vadeli büyüme hedeflerinin politika öncelikleri arasında bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

