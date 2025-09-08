Yılmaz: Milli Gelir 1,9 Trilyon Dolara Yaklaşıyor — Kişi Başına 21 Bin Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada "İlk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşacak, kişi başına düşen gelir 21 bin dolar seviyesine çıkacaktır" dedi.

Yılmaz'ın sözleri, ülke ekonomisindeki büyüme eğilimine işaret ediyor. Açıklama, gelir düzeyindeki artış beklentilerini ve ekonomik performansın önemini gündeme taşıdı.

1,9 trilyon dolar ve 21 bin dolar rakamları, konuşmanın en dikkat çekici noktaları olarak öne çıktı.