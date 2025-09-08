Yılmaz: OVP ile Türkiye Ekonomisi Program Döneminde Güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP kapsamında izlenen politikalar ve kazançlarla Türkiye ekonomisinin program dönemi sonunda daha güçlü bir tabloya kavuşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:36
Yılmaz: OVP ile Türkiye Ekonomisi Program Döneminde Güçlenecek

Yılmaz: OVP ile Türkiye Ekonomisi Program Döneminde Güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, izlenen politika ve tedbirlerin ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti.

(OVP) İzlenen politikalar ve sağlanacak kazanımlarla Türkiye ekonomisi, program dönemi sonunda, çok daha güçlü bir tabloya kavuşacaktır

Yılmaz, açıklamasında program dönemindeki uygulamaların sürdürüleceğini ve elde edilecek kazanımların ekonomik yapıyı güçlendireceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
2
8 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın Açılışı, Orta Vadeli Program ve Eğitim Yılı Başlangıcı
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Dengede İyileşme Dış Finansman İhtiyacını Azaltacak
4
Üsküdar Esnafı 12 Eylül'de Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
5
Yılmaz: Mali Disiplin ve Sürdürülebilir Büyümeden Sapma Yok
6
Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın İradesiyle Ekonomi Programı Başarıyla Uygulanıyor
7
Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı