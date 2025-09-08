Yılmaz: OVP ile Türkiye Ekonomisi Program Döneminde Güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, izlenen politika ve tedbirlerin ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti.

(OVP) İzlenen politikalar ve sağlanacak kazanımlarla Türkiye ekonomisi, program dönemi sonunda, çok daha güçlü bir tabloya kavuşacaktır

Yılmaz, açıklamasında program dönemindeki uygulamaların sürdürüleceğini ve elde edilecek kazanımların ekonomik yapıyı güçlendireceğini belirtti.