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Yılmaz: Suriye'deki Yeniden Yapılanma Suriyelilerin Dönüşünü Sağlayacak

Yılmaz, Suriye'deki yeniden yapılanmanın Suriyelilerin geri dönüşünü ve yeni ticari ilişkilerin gelişmesini sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:27
Yılmaz: Suriye'deki Yeniden Yapılanma Suriyelilerin Dönüşünü Sağlayacak

Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Son dönemde Suriye'deki durum hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Suriye'deki yeniden yapılanma ve uygun ortamın oluşması, Suriyelilerin dönüşüne katkı sağlayacak. Bu durum, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine vesile olacak" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin Dönüşü ve Ticaret Fırsatları

Yılmaz, Suriyelilerin ülkelerine dönüş yapmaları için gerekli koşulların sağlanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu süreçte Güneydoğu Anadolu bölgesinde ticaret potansiyelinin artacağına da vurgu yaptı.

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