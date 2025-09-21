Yılmaz: Teknoloji Üretmeyen Ülkenin Geleceği Yok

TEKNOFEST kapanışında kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in kapanış töreninde yaptığı konuşmada ülkenin teknoloji üretme kapasitesinin önemine dikkat çekti.

"Şunu çok iyi biliyoruz, teknoloji üretmeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için teknoloji üreten bir ülke olma iddiamız hayati önemdedir."

Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin teknoloji üretimine verdiği önemi vurgulayarak, bu alandaki hedeflerin stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Konuşma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'in kapanış töreninde yapıldı.