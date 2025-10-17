Yılmaz Tunç: 1967 Sınırlarında Başkenti Doğu Kudüs Olan Bağımsız Filistin Devleti Kurulmalı

Adalet Bakanı Tunç: İlk dersimiz Gazze-Filistin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreninde "İlk Dersimiz Gazze-Filistin" başlıklı akademik açılış dersini verdi. Yeni dönemin eğitim camiasına başarı dileyen Tunç, ilk derste Filistin ve Gazze meselesinin ele alınmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Filistin vurgusu ve çözüm önerisi

Tunç, Filistin sorununa ilişkin olarak uluslararası çözümün ancak şu şartlarla sağlanabileceğini belirtti: İsrail, 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalı. Bu politikanın sürdürülmeye devam edileceğini söyledi.

Gazze'de yaşananlar ve insanlık dramı

Bakan Tunç, 7 Ekim'den bu yana yaşananları soykırım iddiası ile değerlendirdi ve şu rakamları paylaştı: 68 binden fazla şehit, yüzde 80 oranında kadın ve çocuk, 20 bini aşkın çocuk. Tunç, "her gün bir sınıf dolusu çocuk katledildi" ifadesini kullanarak uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştirdi ve Batılı ülkelerin uyguladıklarını da kınadı.

Uluslararası mekanizmaların tıkanması

Tunç, BM ve diğer uluslararası kuruluşların aldığı kararların uygulanmadığını, BM Güvenlik Konseyinde insani yardım önergelerinin ABD vetosu ile karşılaştığını ve alınan yakalama/tutuklama kararlarının uygulamaya dökülmediğini belirtti. Uluslararası hukuk ve sözleşmelere taraf ülkelerin yükümlülüklerine sadık kalmadıklarını vurguladı.

Hukuk devleti tartışması

Türkiye'nin fiziki kalkınma ve altyapı alanlarındaki ilerlemelerine işaret eden Tunç, aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi yönünde mesafe alındığını söyledi. Tunç, "Ben 'hukuk devleti' dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor" diyerek 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerine atıfta bulundu ve kendi tanımlarını şu sözlerle özetledi: 15 Temmuz darbecilerinden hesap soran, yolsuzluktan ve hırsızlıktan hesap soran bir yargı.

Terörle mücadele ve Türkiye Yüzyılı hedefi

Bakan Tunç, hedeflerinin "Terörsüz bir Türkiye" olduğunu belirterek 41 yıldır süren terörle mücadelenin ülkenin enerjisini tükettiğini, binlerce şehit verildiğini ve bu beladan mutlaka kurtulunması gerektiğini söyledi. Tunç, Meclis kararları ve yol haritası doğrultusunda çalışılacağını, sürecin kalıcı kılınacağını ve "Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz" taahhüdünü yineledi.

Üniversiteden duyarlılık mesajı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da konuşmasında üniversiteleri bilginin bilince dönüştüğü mekanlar olarak tanımladı ve Gazze'ye ilişkin duyarlılıklarını vurgulayarak 7 Ekim'i bir vahşet ve soykırım başlangıcı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Törende akademik yayınlarda dereceye giren öğretim üyeleri ile bölümlere birincilikle giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

