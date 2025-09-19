Yılmaz Tunç Malta'da Attard, Bunoza ve Salia ile Adli İşbirliğini Görüştü

Yılmaz Tunç, Valetta'da Malta, Bosna Hersek ve Gürcistan adalet bakanlarıyla adli işbirliği, dijitalleşme ve iade süreçlerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:00
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malta'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı sonrası, Malta Adalet Bakanı Jonathan Attard, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ve Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Malta ile görüşme

Bakan Tunç, Maltalı Bakan Attard ile görüşmesinde konferansa ev sahipliği için teşekkür etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: 'Malta'nın öncülüğünde gerçekleşen bu toplantının, adalet alanında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmesi açısından son derece faydalı olduğunu ifade etmek isterim. Konferans süresince yürütülen tartışmalar ve paylaşılan tecrübeler, hepimiz için yol gösterici olmuştur.'

Tunç, Türkiye ile Malta arasındaki tarihsel bağlara dikkat çekerek, 'İki ülke arasındaki bu güçlü ilişkilerin adli işbirliği alanında daha da geliştirilmesi kanaatindeyim' dedi. Konferans kapsamında imzalanan protokole vurgu yaparak, protokolün hedeflerinden birinin dijitalleşmeden en yüksek seviyede yararlanmak olduğunu belirtti: 'Dijitalleşme, artık sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda toplumsal yapının her alanında köklü değişimlere yol açan bir dönüşüm sürecidir. Bu itibarla adli yardımlaşma süreçleri dahil yargısal işlemlerde dijitalleşmenin önemini vurguluyoruz.'

Bosna Hersek ile işbirliği

Bunoza ile görüşmesinde Tunç, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını, iki ülke halkı arasında gönül bağı bulunduğunu belirtti. Adli yardımlaşma alanında işbirliğinin genelde olumlu ve sorunsuz ilerlediğini ifade ederek, 'Bosna Hersek ile işbirliğimizi geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu tür çalışmalar sadece iki ülkenin değil, bölgenin de hukuk sistemine katkı sağlayacaktır' dedi.

Tunç, iki ülke arasındaki suçluların iadesi, ceza istinabe talepleri ve hükümlü nakli gibi henüz sonuçlanmamış talepler bulunduğunu belirterek, 'Bunların da hızlı şekilde sonuçlanmasıyla ilgili olarak her iki tarafın teknik çalışmalar yürütmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz' diye konuştu.

Gürcistan ile adli işbirliği

Gürcistanlı mevkidaşı Salia ile görüşmesinde Tunç, 'Gürcistan'ın bizim için hem tarihsel hem de kültürel açıdan özel bir yeri bulunmaktadır' ifadesini kullandı. Son yıllarda iki ülke ilişkilerinin her alanda çok boyutlu gelişme kaydettiğini ve adalet ile yargı alanında işbirliğinin de ilerlediğini vurguladı.

Tunç, suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşma, uzman değişimi, yargı mensuplarının mesleki eğitimleri ve ortak seminerler gibi konularda işbirliğinin derinleştirilebileceğini belirtti. Özellikle sınır aşan organize suçlar, insan kaçakçılığı, siber suçlar ve kara para aklama ile mücadelede ortak çalışmaların önemine dikkat çekti ve 'Bu kapsamda bakanlıklarımız arasında teknik düzeyde istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, ayrıca suçluların iadesi, ceza istinabe talepleri ve hükümlü nakli gibi karşılıklı taleplerin gecikmeden sonuçlanması için çalışmaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

