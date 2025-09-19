Yılmaz Tunç Valetta Protokolü'nü İmzaladı — Adli İşbirliğinde Yeni Adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da Valetta Protokolü İmza Töreni'nde Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım'a ek 3 No'lu Protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:47
Yılmaz Tunç Valetta Protokolü'nü İmzaladı — Adli İşbirliğinde Yeni Adım

Yılmaz Tunç Valetta Protokolü'nü İmzaladı — Adli İşbirliğinde Yeni Adım

Avrupa Konseyi'nde 3 No'lu Protokol töreni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'nın başkentinde düzenlenen Valetta Protokolü İmza Törenine katıldı.

Tunç, törende Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokol'ü imzaladıklarını belirtti.

Paylaşımında şunları kaydetti:

"Malta'nın başkentinde bir araya geldiğimiz Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Adalet Bakanları olarak Valetta Protokolü İmza Töreni'ne katıldık. Avrupa Konseyi çatısı altında, cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokolü imzaladık. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle adli işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimiz protokolün ülkemiz, milletimiz ve tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum."

Tunç, paylaşımını NSosyal hesabından yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
3
Iğdır'da Yıldırım Can Aldı: 18 Yaşındaki Murat Satı Hayatını Kaybetti
4
İsrail’in Gazze Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Kayseri'de Tekstil İş Yerinde Çıkan Yangın 3 İşyeri Hasarına Yol Açtı
6
INS Trikand Limasol'da: Hint Savaş Gemisi GKRY ile Ortak Tatbikat İçin Geliyor
7
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek