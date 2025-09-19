Yılmaz Tunç Valetta Protokolü'nü İmzaladı — Adli İşbirliğinde Yeni Adım

Avrupa Konseyi'nde 3 No'lu Protokol töreni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'nın başkentinde düzenlenen Valetta Protokolü İmza Törenine katıldı.

Tunç, törende Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokol'ü imzaladıklarını belirtti.

Paylaşımında şunları kaydetti:

"Malta'nın başkentinde bir araya geldiğimiz Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Adalet Bakanları olarak Valetta Protokolü İmza Töreni'ne katıldık. Avrupa Konseyi çatısı altında, cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne ek 3 No'lu Protokolü imzaladık. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle adli işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimiz protokolün ülkemiz, milletimiz ve tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum."

Tunç, paylaşımını NSosyal hesabından yaptı.