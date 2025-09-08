Yılmaz: Türkiye Ekonomisi Enflasyon ve Jeopolitik Baskılara Rağmen Dengeli
Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Yılmaz, küresel risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin makro göstergelerinin göreli olarak sağlam kaldığını belirtti.
Yılmaz: "Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır"
Konuşmasında enflasyonla mücadele, parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisindeki dengeli görünümün sürdüğüne işaret ediyor.