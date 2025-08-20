YİMER 157: 10 Yılda 15 bin 728 Kişinin Kurtarılmasına Aracılık Etti

YİMER 157: 10 Yılda Binlerce Hayatın Kurtarılmasına Aracılık Etti

CEM DAĞISTANLI / MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157), kuruluşunun 10. yılında acil yardım hattı olarak sunduğu katkılarla öne çıkıyor.

Kuruluş ve Rolü

20 Ağustos 2015'te Türkiye'de yaşayan yabancıların doğru, güvenilir ve hızlı bilgiye erişimini sağlamak amacıyla kurulan YİMER 157, sadece bilgilendirme hizmeti vermekle kalmadı; acil durumlarda telefonla müdahale ederek hayat kurtaran bir merkeze dönüştü.

Kurtarma ve acil müdahale

Göçmen kaçakçıları tarafından mağdur edilen, insan tacirlerinin eline düşen veya şiddete uğrayan kişiler ile birçok yabancı, acil yardım çağrısıyla YİMER'e ulaştı. Merkezin sağladığı hızlı koordinasyon sayesinde çağrılar kısa sürede Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine yönlendirildi.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök tarafından paylaşılan verilere göre YİMER bugüne kadar 42 milyon dakikalık görüşme yaptı ve 995 acil durum çağrısı aldı. Bu acil çağrılarda ise 15 bin 728 hayatın kurtarılmasına bizzat aracılık edildi.

Kök, "YİMER 157 arandığında ve \"1\" tuşlandığında bir uzmanın çağrıyı yanıtladığını ve konunun aciliyetine göre olayın kolluk veya sağlık birimlerine yönlendirildiğini" belirtti ve "Bilgilendirmenin ötesinde, bir çağrıyı yanıtlayıp onun hayatta kalmasını sağlıyorsanız, bu bizim için büyük bir gurur vesilesi, büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Hizmet kanalları ve diller

Kök, YİMER'in hizmet kapasitesi hakkında şu bilgiyi verdi: Merkezde şu anda Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça ve Rusça olmak üzere 5 dilde 7/24 hizmet veriliyor. Yabancılar yalnızca telefonla değil; sosyal medya, e-posta, WhatsApp veya mektupla da merkeze ulaşabiliyor.

En çok sorulan konular

YİMER'e gelen çağrıların ağırlığı ikamet işlemleri ve günlük yaşamı kolaylaştıracak konular üzerinde yoğunlaşıyor. Sıkça yöneltilen sorular arasında telefon hattı nasıl alınır, banka hesabı nasıl açılır, üniversitenin istediği belgeler nelerdir, sağlık ve sosyal yardımlara nasıl ulaşılır gibi yaşamı doğrudan etkileyen talepler yer alıyor.

Kök, görev yapan ekiplerin konunun uzmanı olarak empatiyle yaklaştığını ve yabancıların sorunlarının çözümüne büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.

Uluslararası başarı ve gelecek hedefleri

YİMER'in başarısı uluslararası arenada da tescillendi; uygulama ve projelerle katıldığı yarışmalarda bugüne kadar 9 ödül aldı. Kök, gelecek hedefleri arasında teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yapay zeka ile analiz yeteneklerinin geliştirilmesi ve hizmet verilen dil sayısının beşten yediye çıkarılması bulunduğunu belirtti.