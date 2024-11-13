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YKS 2025 Tarihleri Açıklandı: 21-22 Haziran

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:40
YKS 2025 Tarihleri Açıklandı: 21-22 Haziran

2025 YKS ne zaman? 2025 YKS tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu önemli sınavın tarihinin belirlenmesi, sınav hazırlıkları yapan öğrenciler için stratejik bir gelişme nitelendirilmekte. YKS, yükseköğretime geçişte önemli bir adım olması nedeniyle pek çok öğrencinin heyecanla beklediği bir süreç.

ÖSYM’den yapılan bu duyuru, öğrencilerin planlamalarını ve çalışmalarını daha iyi bir şekilde organize etmelerine yardımcı olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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