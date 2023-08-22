YKS birincisinin tercih sonucu şaşırttı: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Üniversite tercih sonuçları açıklandı ve milyonlarca öğrenci gelecekteki eğitimlerini belirlemek için heyecanla bekledikleri sonuçlara kavuştular. Bu yılın tercih döneminde, dikkat çekici bir tercih öyküsü öne çıktı. 22 yaşındaki Oğuz Çat adlı öğrencinin yaptığı tercih, sosyal medyanın da büyük ilgisini çekti.

Oğuz Çat, sayısal alandaki tercih sıralamasını 13 binde tutarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl ilgi çeken nokta, tercih ettiği bölüm oldu. Çat, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 4. sınıf tıp öğrencisi olarak eğitim alıyor. Bu durum, öğrencinin tıp alanındaki bilgi ve ilgisi hakkında önemli bir ipucu sunuyor.





Çat'ın tercih listesindeki sıradışı seçim ise herkesi şaşırttı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yer alan Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünü tercih eden Çat, bu tercihle geniş bir çevrede konuşulmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında da hızla yayılan bu tercih haberinin ardından, öğrencinin ilginç tercihi gündem konusu oldu.

Öğrencinin tercih sebebini açıklaması ise daha da ilgi çekiciydi. Çat, daha iyi bir tıp fakültesi kazandığını ancak mevcut üniversitesinden memnun olduğu ve yer değiştirmek istemediği için tercihini Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünden yana kullandığını belirtti. Bu tutum, öğrencinin bağlı olduğu üniversiteye ve eğitim aldığı alana olan sadakatinin altını çiziyor.





Oğuz Çat'ın tercihi, gençlerin geleceğe dair kararlarını verirken nasıl farklı ve özgün seçimler yapabileceklerini gösteren bir örnek olarak ön plana çıkıyor. Sosyal medyanın ve kamuoyunun bu ilginç tercih hikayesiyle yakından ilgilenmesi, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında farklı perspektiflere açık olmalarının da bir göstergesi olarak görülüyor.