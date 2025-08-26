DOLAR
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti

Türk Kızılay destekli Muşlu Reyhan Özcan, YKS sayısalda Türkiye 328'incisi ve Muş birincisi olarak Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni tam bursla kazandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:32
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti

YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda Türkiye 328'incisi ve Muş birincisi olan Reyhan Özcan, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne tam burslu olarak yerleşti.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Muş'ta bu yıl YKS'ye giren Özcan, sayısal alanda Türkiye 328'incisi olarak başarılı bir sonuç elde etti. Türk Kızılay'ın destek verdiği Özcan, yerleştirme sonuçlarına göre Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tam burslu kazandı.

Destek Süreci ve Öğrencinin Görüşleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, hem okul hem de ev ortamında disiplinli çalışması sayesinde bu başarıya ulaştığını belirterek, "Türk Kızılayın bize verdiği mentörlük, kariyer planlama, psikososyal destekler ve maddi yardımları oldu. Bu sayede daha motive oldum, gelecek adına daha umutluydum." ifadesini kullandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kendine daha yakın gördüğünü kaydeden Özcan, "Çağımız teknoloji ve yapay zeka çağı. Dünya her geçen gün değişiyor. Bu alanlarda üretmek, insanlara fayda sağlayacak işler yapmak istiyorum. İleride sağlık teknolojileri ve giyilebilir cihazlar gibi insan odaklı alanlarda çalışmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Toplumsal Destek

Bu yıl sınava giren Özcan'ın ağabeyi Şahin Özcan da diş hekimi olmayı hedeflediğini ve bunun ek tercih hakkını kullanabilmek için başvuru tarihlerini bekleyeceğini belirtti.

Özcan, "Aile olarak eğitime önem veriyoruz. 8 yıl önce trafik kazasında babamı kaybettim. Bundan sonra okumaya ağırlık verdik çünkü başka türlü hayata tutunamayacağımızı biliyorduk. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Gülnaz Özcan ise "Yedi çocuğum var, hepsinin okumasını ve hayatlarını kurtarmalarını istiyorum. Çocuklarım okurken Kızılay her zaman yanımızdaydı. Bunun için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Türk Kızılay görevlileri Özcan'ı evinde ziyaret ederek elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

