YKS İddiası Yanlış! DMM'den Açıklama Geldi

DMM'den Yanlış İddiaya Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan "Bir öğretim üyesi, YKS'de eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Manipülasyon İddiası

Açıklamada, bazı medya organlarında yer alan bu taraflı bilginin manipülasyondan ibaret olduğu ifade edildi. DMM, üniversite sınavında eksi netle öğrencilerin herhangi bir bölüme yerleşmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Adayın Gerçek Puanı

Bahsi geçen adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden toplamda 5.50 net, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden ise 35.25 net olduğu belirtildi. AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya derslerinden de 15 net elde eden adayın toplam net sayısı 55.75 olarak hesaplandı.

Puan Hesaplama Yöntemi

DMM, adayın puanının hesaplanma yöntemini de anlatarak şunları kaydetti: "TYT'nin yüzde 40'ı, AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak puan hesaplanmaktadır. Aday, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleşmiş, eksi net durumu söz konusu değildir."