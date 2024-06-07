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YKS’nin ilk oturumu olan TYT yarın yapılacak: 10.15’te sınav heyecanı başlıyor

Bu yıl 3 milyondan fazla adayın yarışacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise yarın yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:51
YKS’nin ilk oturumu olan TYT yarın yapılacak: 10.15’te sınav heyecanı başlıyor

3 milyonu aşkın adayın katılacağı ve ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın saat 10.15’te yapılacak. Böylece 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS maratonu, TYT ile başlayacak.

Ülke genelinde YKS’ye 3 milyon 120 bin 878 adayın katılması bekleniyor. Adaylar, TYT’de 40 Türkçe, 40 matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri sorusu çözecek. Toplamda 120 soruluk bu test için adaylara 165 dakika süre verilecek.

Diğer yandan Pazar günü ise 10.45’te AYT ve 15.45’te ise YDT yapılacak.

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