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YKS Tercih Süresi Uzatıldı: Adaylara Yeni Şans

2024 YKS tercih işlemleri 4 Ağustos'a kadar uzatıldı. Adaylar yeni tarihte tercihlerini yapabilecekler.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:24
YKS Tercih Süresi Uzatıldı: Adaylara Yeni Şans

YKS Tercih Süresi Uzatıldı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin süresi uzatıldı. Adaylar, 4 Ağustos 2024 tarihine kadar saat 23.59'a kadar tercihlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'den Açıklama Geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 6 Şubat 2023 itibarıyla aldığı karar doğrultusunda, depremden etkilenen illerde ve bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adaylar için yeni düzenlemeler yapılmış.

Açıklamada, "İlgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu nedenle 2024-YKS tercihleri için süre, daha önceki tarihlerden uzatılmıştır.

Adayların bu yeni fırsatı değerlendirerek tercihlerini yapmaları önem taşıyor.

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