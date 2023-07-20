YKS yerleştirme puanı nedir? 2023 YKS yerleştirme puanı ne demek, ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı ne işe yarar?

Yks yerleştirme puanı, sonuçların açıklanması sonrasında sınava katılmış olan adayların en fazla merak ettikleri sorular arasında yerini aldı. Adaylar, yerleştirmelerin hangi puanı baz alarak yapılacağına öğrenebilmek adına internet üzerinde YKS yerleştirme puanı ne işe yarar? Sorusuna ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS yerleştirme puanı nedir? YKS tercih yaparken yerleştirme puanı ile mi yapılır? YKS yerleştirme puanı ne demek, ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı ne işe yarar?

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS yerleştirme puanı, ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı (meslek liseli öğrencilerin ek puanla yerleşebildikleri program için AOBP 0,21 katsayısı) ile çarpılarak, ham puana eklenmesiyle patlak veren puan türüdür. Yani burada yer alıyor olan puan, sınav sonucunuzun ham halini yansıtmamaktadır.

YKS TERCİH YAPARKEN YERLEŞTİRME PUANI İLE Mİ YAPILIR?