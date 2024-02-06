Yoğun kar yağışı geliyor: 12 il için sarı ve turuncu kod uyarı yapıldı! Kuvvetli yağış, yoğun kar, rüzgar aynı anda geliyor

MGM, 12 ilde yoğun kar, kuvvetli rüzgar, kuvvetli yağış ve çığ riski için turuncu ve sarı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi kar yağışı ve karla karışık yağmur alacak. MGM'nin açıklamasına göre, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı yükselecek.

Yoğun kar yağışı geliyor: 12 il için sarı ve turuncu kod uyarı yapıldı! Kuvvetli yağış, yoğun kar, rüzgar aynı anda geliyor
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MGM'nin son tahminlerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri bulutlu olacak, Orta Karadeniz sahilleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop ve Tokat çevreleri zaman zaman yağış alacak, diğer yerler ise az bulutlu olacak.

Yağışlar; çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi kar ve karla karışık yağmur alacak. Yağışlar Trabzon, Bayburt ve Kars çevreleri için kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri için çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis, pus, buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda çığ riski var.

HAVA SICAKLIĞI 

İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklığı yükselecek, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

RÜZGAR

Rüzgar, çoğunlukla batı ve güneybatı yönlerden esecek. Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde olacak.

hava-durumu

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Bayburt, Erzurum ve Kars’ın kuzey kesimleri kuvvetli (10-20 cm), Ardahan yoğun (20-50 cm) kar alacak. Bölgede rüzgar batı ve güneybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yoğun ve kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşım zorlaşacak, yüksek yerlerde buzlanma, don, tipi ve çığ tehlikesi olacak. Çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 

Trabzon çevreleri kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzeyi ağırlıklı olmak üzere doğu ilçeleri çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2) alacak. 700 m rakımın üzerindeki yükseklerde kar ve karla karışık yağmur yoğun (20-60 cm) olacak. Rüzgar batı ve güneybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Yoğun ve kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşım zorlaşacak, yüksek yerlerde buzlanma, don, tipi ve çığ riski olacak. Sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

hava-durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz’de rüzgar kuzeybatıdan, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatıdan kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşım zorluğu gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusu karla kaplı eğimli alanlarda çığ olabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

12 İL İÇİN KAR UYARISI YAPILDI

MGM, 12 il için yoğun kar yağışı için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Bu iller şunlar: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Kars, Hakkari, Rize, Van, Şırnak, Iğdır, Ardahan, Bayburt

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