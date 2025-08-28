YÖK: 27 İstihdam Odaklı Programın Kontenjanları Doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025‑YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl ilk kez açılan geleceğin mesleklerine yönelik 27 istihdam odaklı programın tüm kontenjanlarının dolduğunu duyurdu.

Programların doluluk oranı ve tercih eğilimleri

YÖK'ün yazılı açıklamasına göre, bu 27 programdan 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere tüm kontenjanlar doldu ve toplam 4.592 öğrenci bu bölümlere yerleşti. Açıklamada, yeni açılan programlara adaylardan yoğun ilgi geldiği vurgulandı.

240 bin adayın tercihlerinde yeni açılan programlara yer verdiği, yerleşenlerin yaklaşık yarısının bu programları ilk 5 tercihi arasına yazdığı belirtildi. Adayların yüksek puan ve sıralamaya sahip olanlarının da bu yeni bölümlere yöneldiği aktarıldı.

Bilişim, yapay zeka ve tele-sağlık öne çıktı

YÖK, geçen yıl başlattığı dönüşüm çalışmaları kapsamında açılan ve bu yıl 100'e yakın üniversiteye yayılan bilişim ve yapay zeka temelli 17 programın yine tamamen dolduğunu bildirdi. Sağlık, tarım, dijital dönüşüm, bilişim, yapay zeka, yeşil beceriler, çevre ve enerji alanlarında açılan programların adaylardan yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

MYO programları bazında en çok tercih edilen 5 bölümden 3'ünü bu yıl açılan Tele‑Sağlık ön lisans programları oluşturdu. Buna göre:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tele‑Sağlık Teknikerliği — 8.968 aday (3'üncü en çok tercih edilen program),

Giresun Üniversitesi Tele‑Sağlık — 8.628 aday (4'üncü),

Bartın Üniversitesi Tele‑Sağlık — 8.419 aday (5'inci).

En çok tercih edilen ve en yüksek puanlı bölümler

Açıklamada, yeni açılan ön lisans bölümleri arasında en yüksek puanla girilen programın Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği olduğu belirtildi. En çok aday tarafından tercih edilen yeni MYO bölümü ise Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği oldu.

Yeni açılan ön lisans programlarının tercih sayıları ise şu şekilde sıralandı:

Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği — 36.751 aday,

Tele‑Sağlık Teknikerliği — 26.250 aday,

Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği — 18.206 aday,

Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi — 10.468 aday,

Yenilenebilir Enerji Teknikerliği — 9.556 aday,

Havacılık Elektroniği Teknolojileri — 5.070 aday.

Yapay zeka mühendislikleri ve yüksek puanlı yerleşmeler

Açıklamada, geçen yıl açılan yapay zeka mühendislikleri programlarının da yüksek puanlı adaylar tarafından tercih edildiği, sayısal puan türünde 102'nci sırayı elde eden adayın İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne yerleştiği, ayrıca 146, 152, 178 ve 203. sıradaki adayların Medipol Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (burslu) bölümünü kazandıkları bilgisi paylaşıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın değerlendirmesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirledikleri yenilikçi yaklaşım ve stratejik hedeflerin adaylar tarafından karşılık bulduğunu belirtti. Özvar, üç yıldır talebi azalan ve istihdamla bağı zayıflamış programların kontenjanlarında düzenlemeler yaptıklarını; adayların beklenti, talep ve yönelimlerini dikkate alarak programları organize ettiklerini ifade etti.

Özvar ayrıca, “Geçen yıl yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı 17 farklı programı 20'den fazla üniversitemizde hayata geçirmiştik. Bu programlarda tek bir kontenjan dahi boş kalmamıştı. Bu yıl bu programları 100'e yakın üniversitemizde yaygınlaştırdık. Bunun yanı sıra bu yıl da ülkemizin kalkınma stratejileriyle örtüşen, geleceğin mesleklerine yönelik 27 yeni programı daha ilk kez öğrencilerimizin tercihine sunduk. İş gücü piyasasının beklentilerine uygun, geleceğin mesleklerine yönelik, istihdam odaklı bu yeni programların kontenjanlarının da tamamen dolmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz,” değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, meslek odaklı programlara yönelik talebin arttığını, MYO programlarını sanayi ve iş gücü piyasası ile işbirliği içinde yenilediklerini ve bu programların gençlere önemli kariyer fırsatları sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Not: Haber içerikinde geçen özel isimler, tarihler ve sayısal veriler açıklamadaki şekliyle korunmuştur.