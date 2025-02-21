YÖK, 50 Üniversitede Dijital ve Yapay Zeka Programları Açacak

Yükseköğretim Kurulu'ndan Dijital Atılım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı yeni programlar açmayı planladığını açıkladı. Bu adımla birlikte, toplamda 70 üniversitede bu tür programların yer alması hedefleniyor.

2024 YKS ile Yeni Kontenjanlar Dolduruldu

YÖK, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sıralamasında üst sıralarda yer alan öğrencilerin bu yıl yeni açılan toplam 70'i aşkın yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik temelli programları tercih ederek kontenjanları doldurduğunu bildirdi.

İTÜ'de Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü İlgiyi Üzerine Çekiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bu yıl ilk kez öğrenci alan Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü ile dikkat çekiyor. Bu program, YKS başarı sıralamasında ilk 2 binden öğrenci aldı. Ayrıca, İTÜ'deki siber güvenlik programının yanı sıra, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda da çeşitli siber güvenlik ön lisans programları mevcut.

“Amacımız, Sektöre Hazır Öğrenciler Yetiştirmek”

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, programların müfredatının sektörle sürekli iletişim halinde geliştirildiğini vurguladı. Zaim, bu şekilde sektöre hazır öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Siber Vatanı Koruyacak Öğrencilerin Eğitimi

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakçı, programı tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasının dikkat çekici olduğunu ifade ederek, mezunların kamu ve özel sektörde kolaylıkla iş bulabileceklerini belirtti.

Uygulamalı Eğitim ile Sektöre Hazırlık

İTÜ Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı birinci sınıf öğrencisi Oğuz Polat, aldığı eğitimin çok önemli olduğunu kaydetti. Eğitim süresince meslek odaklı uygulamalı derslerle sektöre hazırlık yaptıklarını belirtti.

Aynı zamanda Alper Bedirhan Mert ve Semih Kalkandelen gibi öğrenciler de, mühendislik programları yerine bu iki yıllık programları seçerek siber güvenlik alanında gelecek vadeden bir kariyer inşa etmek istediklerini ifade ettiler.