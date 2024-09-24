YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Değerlendirmesi

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesini Değerlendirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin (TAÜ) açılışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, TAÜ'nün, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerin bilim alanındaki en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Önemi

Bakü'de basın toplantısı düzenleyen Özvar, üniversitenin, cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti. Bu eğitim kurumu, Türk dünyasında yükseköğretim işbirliğinin artması için temel bir adım olarak görülüyor. Özvar'ın Açıklamaları

Özvar, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, iki ülke arasında dostluk ve kardeşliğe dayalı ilişkilerin bilime yansımış en önemli somut adımlarından biridir," diyerek TAÜ'nün yükseköğretimdeki işbirliklerini artırma arzusunu dile getirdi. Ayrıca, üniversitede Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin programlarıyla çeşitli mühendislik eğitimleri verileceğini ifade etti.

Azerbaycanlı Öğrencilerin Yoğun İlgisi

Özvar, "Yaklaşık 90 Azerbaycanlı gencin bu üniversiteye yüksek puanlarla kayıt yaptırmış olması son derece sevindirici," dedi. Türkiye olarak Türk dünyasında daha fazla işbirliği projelerinin artırılması gerektiğini belirtti.

İşbirlikleri ve Gelecek Vizyonu

Türk ve İslam dünyasındaki birçok ülkeyle mevcut işbirliklerini daha da ilerletmeyi hedeflediklerini ifade eden Özvar, "Öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliği ile ortak projeler, toplumsal bağları güçlendirecektir," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor. YÖK tarafından belirlenen köklü Türk üniversitelerinin programlarıyla, TAÜ uluslararası öğrencilere hitap edecek yeni bir yükseköğretim modeli sunacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin (TAÜ) faaliyete başlaması münasebetiyle geldiği Bakü'de basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.