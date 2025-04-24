YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar'dan KKTC YÖDAK'a Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ziyaretinde bulundu. Bu resmi ziyarette Özvar, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya geldi.

İşbirliği ve Ortak Hedefler

Özvar, iki ülke arasında yükseköğretim alanında önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti ve üniversiteler arasındaki işbirliğini geliştirmek için karşılıklı irade sergilendiğini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile sağlanan işbirlikleri doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirdi.

Akademik İşbirliği ve Genişleme Vurgusu

Üniversitelerdeki programların genişletilmesi konusunda çalışmaların artırılacağını ifade eden Özvar, "KKTC üniversitelerinin akademik üretkenliğinin artması, bu kurumların uluslararası düzeyde bilinirliğini artıracaktır. YÖK olarak burada üniversitelerimizin hizmetine sunacağımız çeşitli olanaklar olacak." dedi.

YÖDAK'ın Kalitesini Artırma Taahhüdü

YÖDAK Başkanı Hocanın ise YÖDAK'ın güçlendirilmesi ve kalite odaklı çalışmalarının YÖK tarafından desteklendiğini belirtti. Yapılan toplantılarda işbirliğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Hocanın, "YÖKSİS sisteminin devreye alınması ile kalite süreçlerine yönelik gereği yapmaya hazırız. Sizin desteğinizle yükseköğrenim alanının kalitesini artırmak için kararlıyız." diyerek YÖK ile olan işbirliklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette YÖK ve YÖDAK heyetleri de yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti. Özvar, Lefkoşa'da YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile kurulda bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti. Özvar, Lefkoşa'da YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile kurulda bir araya geldi.