YÖK Başkanı Erol Özvar Sırbistan'da, Eğitim İşbirliğini Güçlendiriyor

Yükseköğretim İşbirliği İçin Somut Adımlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sırbistan Eğitim Bakanı Slavica Dukic Dejanovic'in davetlisi olarak Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin amacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ı yaptığı resmi ziyaret sırasında görüşülen yükseköğretime ilişkin konuların somut projelerle geliştirilmesidir.

Görüşmelerin Detayları

Belgrad'da Sırbistan Eğitim Bakanı Dejanovic ile yapılan heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik somut projeler masaya yatırıldı. Özvar, iki ülkenin önceliklerine göre şekillenecek olan yükseköğretim işbirliğinin, 2025'te planlanan Türkiye-Sırbistan Üniversiteler Forumu'nda detaylı bir şekilde ele alınacağını ifade etti. Bu forumda Türk ve Sırp üniversitelerinin rektörleri bir araya gelecek ve bilim ile teknoloji alanındaki işbirliklerini geliştirmek adına stratejiler belirleyecekler.

Yeni Eğitim Programları ve Projeler

Özvar, köklü Türk üniversitelerinin Sırbistan’da akademik birim veya program açma konusunu da ele aldıklarını, bu konuda teknik müzakerelerin başlatılmasına yönelik mutabık kaldıklarını belirtti. Ayrıca, Sırp Dili ve Edebiyatı bölümlerine hem İstanbul hem de Ankara Üniversitesinde öğrenci alımı için kontenjan tanımlanacağı bilgisini verdi. Ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin yükseköğretim alanında da geliştirilmesine katkı sağladığını düşündüğünü vurguladı.

Belgrad Üniversitesi Ziyareti

Erol Özvar, Sırbistan'daki temasları çerçevesinde Belgrad Üniversitesini de ziyaret etti. Bu kapsamda, Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öğretim görevlileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve üniversitede TİKA tarafından tefriş edilen Türkoloji sınıfında Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti. Özvar, ziyareti sırasında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.