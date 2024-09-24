YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Açılışında Öğrencilerle Buluştu

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Öğrencileriyle İlk Buluşma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk defa öğrenci kabul eden Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi (TAÜ) öğrencileri ve akademisyenleriyle bir araya geldi. Bu buluşmada, yeni yükseköğretim modelinin uluslararası öğrencilere de hitap edeceği vurgulandı.

Tarihi ve Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Özvar, konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve dilsel bağların güçlü olduğunu belirtti. TAÜ'nün bu ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandığını ifade ederek, üniversitenin geleceğin bilim insanlarına kapılarını açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yeni Bir Yükseköğretim Modeli

Özvar, TAÜ'nün yeni bir 'çatı üniversite' olarak konumlandığını ve YÖK tarafından belirlenen önde gelen Türk üniversitelerinin programlarının burada sunulacağını açıkladı. Bu durumun, TAÜ’yü yalnızca bölgesel bir kurum olmanın ötesine taşıyarak uluslararası üniversite adaylarına hitap etmesine zemin hazırlayacağını kaydetti.

Öğrenciler İçin Yatırım ve Sorumluluk

Özvar, öğrencilere önemli bir mesaj vererek, "Alacağınız her bilgi ve edineceğiniz her deneyim, geleceğinize bir yatırım olmalı. Bu sorumluluk duygusuyla hareket etmelisiniz." dedi.

Bilim ve Teknoloji Alanında Fırsatlar

TAÜ’nün, Azerbaycan ve Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine katkıda bulunacak projelerin gerçekleştirilmesi için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Özvar, "Bu üniversite, dünya çapında ses getiren çalışmalara imza atacak bir platform olacak." ifadesini kullandı.

2024-2025 Eğitim Dönemi Öğrenci Alımları

Özvar’ın açıklamalarına göre, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’ne ilk yıl 86 öğrenci kabul edilecek. Bilgisayar mühendisliği bölümüne 30, endüstri mühendisliği bölümüne 29, gıda mühendisliği bölümüne ise 27 öğrenci alınacak. Öğrencilerin, Türkiye'deki üniversitelerin programlarından yararlanarak diplômaları almaya hak kazanacağı belirtildi.