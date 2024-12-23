DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,68 -0,05%
ALTIN
2.962,86 0,18%
BITCOIN
3.307.970,26 1,67%

YÖK Başkanı: Mezunlara Saygın İş İmkanları Sağlamayan Programlara İzin Yok

YÖK Başkanı Özvar, iş gücü piyasasında geçerliliği olmayan programların açılışına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:50
YÖK Başkanı: Mezunlara Saygın İş İmkanları Sağlamayan Programlara İzin Yok

Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, mezunlara iş gücü piyasalarında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılışına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

Vakıf Üniversiteleri ve Eğitim Standardsı

Vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Özvar, bu kurumların yükseköğretim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Türk yükseköğretim sisteminin, uluslararası kalite standartlarına uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade etti.

Eğitim Ücretleri ve Öğrenci Mağduriyeti

Özvar, eğitim ücretlerine ilişkin yaşanan sorunlara da değinerek, "Öğrencilerin mağdur edilmemesi hepimizin birinci önceliği olmak zorundadır"

İkinci Öğretim Programlarında Değişiklikler

Özvar, geçen yıl yapılan düzenlemeleri hatırlatarak, "Bu sene vakıf üniversitelerimiz için de ikinci öğretim programları sıfırlanacak" şeklinde konuştu. Mezunlarına iş imkanı sunamayan ve yeterli yetenek kazandıramayan programların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Programların Tasarımı

Ayrıca, iş dünyasının ve özel sektörün beklentilerini karşılayacak yeni, beceri odaklı programların tasarlanması gerektiğine dikkat çeken Özvar, bu tür programların açılması talebinde bulunanlara gelmemelerini rica etti.

Toplantı, Prof. Dr. Özvar'ın konuşmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerinde İptal Uyarısı
2
YÖK Başkanı: Mezunlara Saygın İş İmkanları Sağlamayan Programlara İzin Yok
3
Milli Judocu Emre Yazgan, Erzurum'daki Çığ Faciasında Hayatını Kaybetti
4
Elazığ'da 5 Ton 880 Kilogram Kaçak Et Ele Geçirildi
5
Gagauz Özerk Yeri 30. Yılını Coşkuyla Kutladı
6
Belgrad Ormanı'nda İBB Ekiplerinin Tahliyesi Gerçekleşti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek