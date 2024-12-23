YÖK Başkanı: Mezunlara Saygın İş İmkanları Sağlamayan Programlara İzin Yok

Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, mezunlara iş gücü piyasalarında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılışına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

Vakıf Üniversiteleri ve Eğitim Standardsı

Vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Özvar, bu kurumların yükseköğretim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Türk yükseköğretim sisteminin, uluslararası kalite standartlarına uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade etti.

Eğitim Ücretleri ve Öğrenci Mağduriyeti