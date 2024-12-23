YÖK Başkanı: Mezunlara Saygın İş İmkanları Sağlamayan Programlara İzin Yok

Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, mezunlara iş gücü piyasalarında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılışına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.
Vakıf Üniversiteleri ve Eğitim Standardsı
Vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı toplantıda, Prof. Dr. Özvar, bu kurumların yükseköğretim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Türk yükseköğretim sisteminin, uluslararası kalite standartlarına uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade etti.
Eğitim Ücretleri ve Öğrenci Mağduriyeti
Özvar, eğitim ücretlerine ilişkin yaşanan sorunlara da değinerek, "Öğrencilerin mağdur edilmemesi hepimizin birinci önceliği olmak zorundadır" Özvar, geçen yıl yapılan düzenlemeleri hatırlatarak, "Bu sene vakıf üniversitelerimiz için de ikinci öğretim programları sıfırlanacak" şeklinde konuştu. Mezunlarına iş imkanı sunamayan ve yeterli yetenek kazandıramayan programların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iş dünyasının ve özel sektörün beklentilerini karşılayacak yeni, beceri odaklı programların tasarlanması gerektiğine dikkat çeken Özvar, bu tür programların açılması talebinde bulunanlara gelmemelerini rica etti. Toplantı, Prof. Dr. Özvar'ın konuşmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.
İkinci Öğretim Programlarında Değişiklikler
Yeni Programların Tasarımı
Özvar, geçen yıl yapılan düzenlemeleri hatırlatarak, "Bu sene vakıf üniversitelerimiz için de ikinci öğretim programları sıfırlanacak" şeklinde konuştu. Mezunlarına iş imkanı sunamayan ve yeterli yetenek kazandıramayan programların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, iş dünyasının ve özel sektörün beklentilerini karşılayacak yeni, beceri odaklı programların tasarlanması gerektiğine dikkat çeken Özvar, bu tür programların açılması talebinde bulunanlara gelmemelerini rica etti.
Toplantı, Prof. Dr. Özvar'ın konuşmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.