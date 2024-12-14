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YÖK Başkanı Özvar, Afyonkarahisar'da Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğini Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özel, Afyon Kocatepe Üniversitesi uygulama çiftliğini ziyaret ederek destek açıklamalarında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:28
YÖK Başkanı Özvar, Afyonkarahisar'da Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğini Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar'dan Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde önemli incelemelerde bulundu.

Desteklerin Artacağı Müjdesi

Afyonkarahisar'daki çeşitli programlar çerçevesinde bölgeye gelen Özvar, burada akademisyenlerden bilgi aldı. Veteriner fakültesine ait araştırma merkezlerinin uygulama alanlarının daha da geliştirilmesi için desteklerin artırılacağını belirten Özvar, "İnşallah bu desteklerimiz giderek artacak" dedi.

Hayvancılıkta Gelişmeler Bekleniyor

Özvar, akademisyenlerin kuzu, koyun, koç, inek ve manda ırklarına yönelik ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Afyonkarahisar'ın hayvancılık alanındaki önemine değinen Özvar, üniversitelerin bölgedeki hayvancılığa yaptığı katkıların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Bilimsel Araştırmalara Önem Veriyoruz

Özvar, bilimsel araştırmaları daha verimli hale getirmek amacıyla üniversitelerde çeşitli enstitüler kurmayı planladıklarını aktararak, "AKÜ, bölgedeki hayvancılığa önemli katkılar sağlamaktadır. Çiftliğimizde yürütülen çalışmalar, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" diyerek umutlarını paylaştı.

Ziyaretinin sonunda, Özvar, bölgedeki hayvancılıkta köklü değişiklikler ve gelişmeler için heyecanla beklentilerde bulunduklarını belirtti.

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