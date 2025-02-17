YÖK Başkanı Özvar: 'Bilim İletişimi Ofisi' ile Bilimi Duyuracağız

Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi Hayata Geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması" etkinliğinde yaptığı açıklamada, YÖK bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi ile Türk bilim insanlarının çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilimin Toplumla Buluşmasını Güçlendirmek

Özvar, konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, bilim ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atıldığını vurguladı. Bilimsel bilginin sadece akademik ortamlarda kalmaması gerektiğine inandığını ifade eden Özvar, "Bilim toplumları ileriye taşıyan en büyük güçtür ve bu gücü toplumla paylaşmak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Bilim İletişiminde Yeni Hedefler

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi'ni hayata geçiriyoruz. Amacımız, üniversitelerimizde üretilen bilimi yüksek bir sesle Türk kamuoyuna ve dünyaya duyurmaktır" şeklinde konuştu. Özvar, bilim iletişimi sayesinde Türk bilim insanlarının uluslararası platformlarda daha fazla tanınabileceğini vurguladı.

Bilim İnsanları İçin Yeni Fırsatlar

Bilim iletişiminin, toplumun büyük kesimlerine ulaşmayı sağlayan bir köprü işlevi gördüğünü belirten Özvar, günümüz dünyasında bilime olan güvenin ve bu güvenin sürdürülebilir olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca, yurt dışında eğitim gören Türk bilim insanlarının yer alacağı bir platform oluşturarak, uluslararası işbirliklerini arttıracaklarını da dile getirdi.

"Bilim Kafe" Projesi ile Toplumla Buluşma

Prof. Dr. Özvar, bilim insanlarının halkla daha yakın olmasını sağlamak amacıyla "Bilim Kafe" adlı bir etkinlik serisi başlatacaklarını açıkladı. Bu etkinlikler sayesinde bilim insanları, halkla buluşarak bilimsel konuları doğrudan anlatma imkanı bulacaklar.

Türkiye'nin Bilimsel Vizyonu

YÖK Başkanı, Türkiye'nin uluslararası platformda bilimsel bilgi tecrübesini paylaşma vizyonunu vurguladı. 208 üniversitenin dünya üniversiteleri ile işbirlikleri oluşturarak bilimsel üretimi arttırmanın yanı sıra, uluslararası bilimsel tanınırlığı güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, çeşitli oturumlarla devam etti ve katılımcılara bilimin halkla buluşmasına yönelik yeni projeler hakkında bilgiler verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sol 4), YÖK Başkanlığı Konferans Salonunda, Türkiye'de bilim ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, Türk bilim insanlarının ve üniversitelerin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması"na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (sol 4), YÖK Başkanlığı Konferans Salonunda, Türkiye'de bilim ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, Türk bilim insanlarının ve üniversitelerin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması"na katıldı.