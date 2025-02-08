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YÖK Başkanı Özvar'dan Açıköğretim Fakültelerine Yenilik: Hayat Boyu Öğrenme Vurgusu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açıköğretim fakültelerinin yeniden tasarlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:56
YÖK Başkanı Özvar'dan Açıköğretim Fakültelerine Yenilik: Hayat Boyu Öğrenme Vurgusu

YÖK Başkanı Özvar'dan Açıköğretim Fakültelerine Yenilik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açıköğretim Fakültelerinin Yeniden Tasarımı

Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Özvar, burada açıköğretim fakültelerinin geleceğine dair planlarını paylaştı.

Özvar, "Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz" diyerek, bu alandaki önemli değişikliklerin sinyalini verdi.

Ayrıca, açıköğretim sisteminin yalnızca örgün eğitimle yarışan değil, ona alternatif olabilecek programlarla destekleneceğini vurguladı. Özvar, "Açıköğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek" ifadesini kullandı. Böylece, açıköğretim programlarının kapsamı genişleyecek ve eğitim fırsatları artırılacak.

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