YÖK Başkanı Özvar'dan İhracat Akademisi Açılışında Kritik Mesajlar

YÖK Başkanı Özvar, İhracat Akademisi açılışında üniversiteleri sektörle işbirliğine davet etti ve eğitimin istihdama duyarlı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:33
YÖK Başkanı Özvar'dan İhracat Akademisi Açılışında Kritik Mesajlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, İhracat Akademisi Açılışında Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İhracat Akademisi'nin birinci dönem açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, üniversitelerin sektörle daha fazla işbirliği yapmaya teşvik edildiğinin altını çizerken, eğitim öğretim süreçlerinin istihdama duyarlı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Akademi, İhracatın Geleceğine Yön Verecek

Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Özvar, küreselleşen ticaret dünyasında nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin artık bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Türkiye'nin ihracat kapasitesinin artırılması için uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çeken Özvar, gençlerin iş dünyasına hazırlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Uygulamalı Eğitimler ile İş Dünyasına Hazırlık

YÖK Başkanı Özvar, eğitim programlarının uygulamalı çalışmalar, sektör liderleriyle etkileşim, danışmanlık hizmetleri ve atölye çalışmaları ile destekleneceğini belirtti. Bu sayede mezunların doğrudan iş dünyasına adapte olmalarının sağlanacağını kaydetti.

Gelecek Vizyonu ve Sürekli Eğitim

Özvar, İhracat Akademisi'nin staj imkanları ve projeler ile öğrencilere gerçek ticaret ortamında deneyim kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi. Ayrıca, akademinin yürütüleceği eğitimlerin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşeceğini belirtirken, Marmara ve Ankara Üniversiteleri'nin pilot üniversiteler olarak belirlendiğini de aktardı.

Üniversiteler Ekonomik Kalkınmanın Temel Taşı

Son olarak, YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin yalnızca akademik araştırmalar yapan kurumlar değil, ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan yapılar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle iş dünyası ile üniversiteler arasındaki işbirliklerini artırmanın ve öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini güçlendirmenin YÖK'ün en büyük öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve ilk ders buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve ilk ders buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

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