YÖK Başkanı Özvar'dan İlahiyat Fakültelerine Yeni Diller: Almanca ve Fransızca Programları Geliyor

YÖK Başkanı Özvar, İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'nda Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep'te düzenlenen "Türkiye İlahiyat ve İslami Bilimler Fakülteleri 29. Dekanlar Toplantısı"’nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, ilahiyat fakültelerinde Türkçe'nin yanı sıra, Arapça ve İngilizce programların verildiğini belirtti. Özvar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Almanca ve Fransızca ilahiyat programlarının açılacağını duyurdu.

Yükselen İhtiyaçlarla Yenilikçi Yaklaşımlar

İlahiyat fakültelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde din görevlisi istihdamına yönelik artan ihtiyaç doğrultusunda yeni programların oluşturulacağını vurgulayan Özvar, "Kapasitemiz yeterliyse, İspanyolca da eklemeyi arzu ediyoruz," dedi. Özvar, ilahiyat programlarının uluslararası düzeyde genişlemesi gerektiğine inandığını belirtti.

Toplum için Bilim ve Eğitim Görevi

İlahiyat fakültelerinin toplumsal hizmet uygulamalarına da dikkat çeken Özvar, aşırı akımlar ve yanlış anlayışlar karşısında toplumu aydınlatma görevinin önemine değindi. Özvar, bu bilgilerin valilikler, belediyeler ve vakıflar aracılığıyla toplum ile buluşturulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Bilim Kafe projesi ile üniversitelerin ürettiği bilginin topluma aktarımına daha etkili iletişim kanalları kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Bölgedeki Akademik Katılımlar

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir, programın önemine değinerek İlahiyat fakültelerinin bilimsel hüviyet kazanma süreçlerinin kritik olduğunu vurguladı. Programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve farklı şehirlerden ilahiyat dekanları ile akademisyenler katıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde "Türkiye İlahiyat ve İslami Bilimler Fakülteleri 29. Dekanlar Toplantısı" düzenlendi. Programa katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuşma yaptı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde "Türkiye İlahiyat ve İslami Bilimler Fakülteleri 29. Dekanlar Toplantısı" düzenlendi. Programa katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuşma yaptı.