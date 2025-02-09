YÖK Başkanı Özvar'dan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi Açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'ni Tanıttı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2024-2028 yıllarını kapsayan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesini açıkladı. Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın her yerindeki Türk bilim insanlarının envanterini hazırlıyoruz. Bu envanterle Bilim Vatan'ı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef: Türk Yükseköğretimini Küresel Düzeyde Etkili Kılmak

Özvar, Türk yükseköğretimini bölgesel ve küresel düzeyde akademik hareketlilik ile etkileşim odak noktası haline getirmeyi planladıklarını belirtti. Strateji belgesinin temel amacı, Türk bilim insanlarının bağlarını güçlendirerek büyük bir güç birliği oluşturmak.

Kampüs Açılımları ve Uluslararası Mezunlar

Belgede, Türk üniversitelerinin yurt dışında kampüs, fakülte ve program açmaları teşvik edileceği açıklanırken, Azerbaycan ve Özbekistan'dan sonra Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da yeni kampüslerin açılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, yüksek teknoloji, mühendislik, tıp ve fen bilimleri gibi stratejik alanlarda uzmanlaşmış uluslararası mezunların Türk üniversitelerine kazandırılacağı ifade edildi.

Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı ve Uluslararası Öğrenci Sayısı

Özvar, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın güçlendirileceğini belirterek, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 500 bini aşarak ülkemizin küresel uluslararası öğrenci payını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, yurt dışındaki seçkin üniversitelerde çalışmaları için akademisyenlere yönelik yurt dışı araştırma bursu programları teşvik edilecek.

Türkiye, Uluslararası Öğrenci Sayısında 8. Sırada

YÖK'ten alınan bilgilere göre, Türkiye, Avrupa yükseköğretim alanında en çok uluslararası öğrenciye sahip ülke konumunda ve şu anda 350 bin uluslararası öğrenci ile dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip 8'inci ülke. Strateji belgesi ile, TR-YÖS sınavının uluslararası düzeyde tanınan bir sınav haline getirilmesi amaçlanıyor.

Özvar, belgenin Türkiye'yi yükseköğretimde uluslararası bir cazibe merkezi haline getirme vizyonu çerçevesinde hazırlandığını ve devletin üst politika belgelerinin rehberliğinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.