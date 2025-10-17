YÖK Başkanı Özvar: Derslerde sadeleştirme ve uygulamalı eğitime öncelik

Programda vurgular ve ziyaretler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Programında önemli mesajlar verdi. Kentteki çeşitli programlara katılan Özvar, önce Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektörlük binası Senato Odası'nda bilim insanlarıyla bir araya gelen Özvar, Senato Toplantısı'na katıldı. Üniversite yerleşkesi girişinden Anıtlar bölgesine kadar düzenlenen kortej yürüyüşüne öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte katılan Özvar, buradaki etkinliklerde mezunların oluşturduğu Atatürk Üniversitesi Mensupları Bar Ekibi gösterisini izledi ve bilim kitabesine taş işledi.

Eğitimde aktif öğrenci katılımı ve uluslararası beklenti

Programdaki konuşmasında üniversitenin elde ettiği başarılara değinen Özvar, bir üniversitenin performansının yalnızca öğretim üyeleri ve yöneticilerin çabasıyla sınırlı kalmayacağını; öğrencilerin aktif katılımının da en az bunlar kadar önemli olduğunu vurguladı. Özvar, yurt dışından gelen öğrencilerin de dahil olmak üzere öğrencilerin yalnızca pasif dinleyici olmayıp eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmalarını beklediklerini belirtti.

Staj ve uygulamalı eğitime ilişkin reform adımları

Özvar, önümüzdeki yıllarda staj ve uygulamalı eğitim alanında yeni adımlar atılacağını söyledi. İki yıl önce meslek yüksekokullarına yönelik başlatılan reformların yeni bir aşamaya geldiğini belirterek, staj yerine iş yerinde mesleki eğitim ve uygulamalı eğitime geçileceğini bildirdi.

Özvar, mevcut uygulamalara ilişkin şu noktaları paylaştı: Sadece 20 günden ibaret olan staj uygulamalarının artık en az bir sömestr, bazı programlarda ise iki sömestre kadar uzatılmasının planlandığını ve hayata geçirildiğini söyledi. Ayrıca öğrencilerin okudukları programın uygulamalarını iş yerinde yapacak şekilde bir planlamanın zamanının geldiğini ifade etti.

Ders programlarında sadeleştirme ve hedefler

Uygulamalı ve mesleki eğitimin ön plana çıkmasıyla birlikte üniversitelerden ders içeriklerinde sadeleştirmeye gitmelerini beklediklerini belirten Özvar, YÖK'ün plan ve proje çerçevesinde program ve bölümlerde sadeleştirmelerin başlaması gerektiğini vurguladı. Çok sayıda, öğrenciye katkı sağlamayan derslerin yerine daha sade, öğrenci merkezli, proje ve uygulamaya yönlendiren derslere öncelik verilmesini istedi. Özvar, çağ ile ilişkisi kesilmiş derslerin sistemin dışına çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Yaz okulları ve mezuniyet sürecine ilişkin düzenleme

Yaz okullarıyla ilgili de değişiklikler planlandığını belirten Özvar, yaz okulunda dileyen ve başarılı öğrencilerin artık üst sınıflardan ders almasının gerektiğini söyledi. Bu uygulamayla yaz okullarının sadece eksik derslerin tamamlandığı bir kurs olmaktan çıkarak üst sınıf derslerinin alınabileceği bir döneme geçmesi ve başarılı öğrencilerin daha erken mezun olabilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Saha ziyaretleri ve son etkinlikler

Açılışın ardından üniversite yerleşkesindeki arazide Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile birlikte traktör sürüp tohum eken Özvar, çiftçilerle kısa bir süre sohbet etti. Son olarak Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı ile üniversite tarafından kurulan stanttaki üretilen gıdalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sol 2) tarafından rektörlük girişinde karşılandı.