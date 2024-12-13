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YÖK Başkanı Özvar, Hayırseverlerle Üniversitelerin İş Birliğini Vurguladı

YÖK Başkanı Özvar, hayırseverlerin üniversitelerle buluşmasının ülke geleceği için büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:00
YÖK Başkanı Özvar, Hayırseverlerle Üniversitelerin İş Birliğini Vurguladı

YÖK Başkanı Özvar, Afyonkarahisar'da İlahiyat Fakültesi Açılışında Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nde düzenlenen İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, hayırsever vatandaşlarla üniversitelerin buluşmasının, Türkiye'nin istikbaline yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin Rolü ve Önemi

Özvar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülke genelinde hemen her ilde yeni üniversitelerin açıldığını dile getirdi. Anadolu'nun her ilinde bulunan üniversitelerin, bölge kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. "Bu üniversiteler, bölgemizin kalkınmasına hizmet etmektedir" diyen Özvar, hayırsever vatandaşların desteğiyle üniversitelerin kalitesinin arttığını ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırdığını belirtti.

Hayırseverlere Teşekkürler

Özvar, konuşmasının devamında, "Hayırseverlerle üniversitelerin buluşması, bu ülkenin istikbaline yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Hayırseverleri tebrik ediyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

Açılış Töreni ve Gençlik Sohbetleri

Açılış töreninin ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile hayırsever iş insanı Fazlı Saraç da konuşma yaptı. Özvar, açılıştan sonra eğitim binasını gezerek öğrencilerle gençlik sohbetlerine katıldı.

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