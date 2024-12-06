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YÖK Başkanı Özvar, Hitit Üniversitesinde Öğrenci Beklentilerini Dinledi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi'nde öğrenci memnuniyet anketinin sonuçlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:17
YÖK Başkanı Özvar, Hitit Üniversitesinde Öğrenci Beklentilerini Dinledi

YÖK Başkanı Özvar, Öğrenci Memnuniyeti Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen "Gençlik Sohbetleri-8" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Özvar, etkinlikte öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Öğrencilerin Beklentilerine Dikkat

Özvar, ankette öğrencilere yöneltilen "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihtiyaç duyduğunuz ve kapatmak istediğiniz beceri açığını sıralayınız" sorusuna öğrencilerin yanıtlarının ilgi çekici olduğunu belirtti. İlk sırada yabancı dil, ikinci sırada ise iletişim becerileri çıktığını vurguladı. Öğrencilerin kendi eksikliklerini farkında ve gerçekçi bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekti.

Üniversite Sayısı ve Öğrenci İstatistikleri

Türkiye genelinde toplamda 208 üniversite bulunduğunu söyleyen Özvar, bunların 129'unun devlet, 79'unun ise vakıf üniversitesi olduğunu ifade etti. Ülke genelinde örgün eğitim gören üniversite öğrencisi sayısının 4.8 milyon civarında, öğretim elemanı sayısının ise 185 bin olduğunu aktardı.

Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Geri Bildirimler

YÖK olarak yapılan öğrenci memnuniyet anketine muazzam bir katılım olduğunu vurgulayan Özvar, Türkiye genelinde 263 bin öğrencinin ankete katıldığını bildirdi. Özvar, öğrencilerin anketlerde verdikleri geri bildirimlerin çok önemli olduğunu belirterek, anketlerin her yıl düzenleneceğini ifade etti.

Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Yeni Çalışmalar

Özvar, yabancı dil eğitimi ile ilgili uluslararası standartların oluşturulması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Öğrencilerin uluslararası standartlarda mezun olabilmesi için en az B2 düzeyinde İngilizce bilerek mezun edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Gelişmelerin, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlikleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bilimsel Çalışmalara Destek Veriliyor

Etkinlik sonrası Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden Özvar, burada üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademik kadrodan yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hitit Üniversitesi Çorum Sosyal Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda "Gençlik...

Hitit Üniversitesi Çorum Sosyal Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda "Gençlik Sohbetleri-8" etkinliği düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar programa katıldı.

Hitit Üniversitesi Çorum Sosyal Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda "Gençlik...

Hitit Üniversitesi Çorum Sosyal Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda "Gençlik Sohbetleri-8" etkinliği düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar programa katıldı.

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