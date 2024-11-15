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YÖK Başkanı Özvar, Kadın ve Erkek Adayların Yerleştirme Oranlarını Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya'da kadınların üniversite yerleştirme oranının %55 olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:56
YÖK Başkanı Özvar, Kadın ve Erkek Adayların Yerleştirme Oranlarını Açıkladı

YÖK Başkanı Özvar: Kadın Adayların Yerleşme Oranı %55

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği stratejik plan çalıştayında önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, 2023 tercih döneminde kadın adayların %55'inin, erkeklerin ise %45'inin bir programa yerleşme hakkı kazandığını bildirdi. Bu oranlar, Türk yükseköğretimindeki erişim ve fırsat eşitliğini simgeler nitelikte.

Türkiye’nin Yükseköğretim Kapasitesi

Özvar, Türkiye'nin 208 üniversite, 185 bine yakın akademisyen ve 7 milyonun üzerinde öğrenciye sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımların bu güçlü kapasitenin oluşmasındaki rolünü önemle belirtti. 2023'te 3,5 milyondan fazla öğrencinin üniversite sınavlarına başvurduğunu belirten Özvar, üniversite kontenjanlarının doluluk oranının %99,8 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Sınav Verileri ve Kadın Adaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan yaklaşık 3 milyon adaydan, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 750 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 670 bini tercihte bulundu. Özvar, 2024 YKS tercih dönemi sonunda, 980 binden fazla adayın yükseköğretim kurumlarına yerleşme hakkı kazandığını belirtti. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranının %98,8 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Akreditasyon ve Kalite Hedefleri

Özvar, mevcut programların %17'sinin akredite durumda olduğunu belirterek, 2027'ye kadar tüm üniversitelerin akreditasyon sürecini tamamlaması gerektiğini vurguladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından değerlendirilmesi planlanan akreditasyon hedeflerinde kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun 109 üniversitenin 898 programında kullanıldığını belirtti.

Uluslararasılaşma ve Gelecek Vizyonu

Özvar, Türkiye'nin 350 bin uluslararası öğrenci ile dünyanın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, bu sayıyı artırma hedefinde olduklarının altını çizdi. Yeşil ve dijital beceriler inisiyatifinin mezunlara daha yüksek ücretlerle iş bulma imkânı sunacağına da dikkat çekti.

Sakarya'nın Geleceği ve Üniversite-Sanayi İşbirliği

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, şehrin sanayi potansiyelini artırmak için üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise ortak çalışmaların yaşam standartlarını yükselteceğini belirtti.

SUBÜ Rektöründen İleriye Dönük Bakış

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yürüttükleri AR-GE çalışmaları ve nitelikli öğrenci yetiştirme hedeflerinin stratejik planda yer almasını istediklerini kaydetti. URAP sıralamasında önemli bir yükseliş gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Katılımcılar ve İşbirlikleri

Çalıştaya, birçok üniversite rektörü, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, akademisyenler ve iş insanları katıldı. 2025-2029 dönemini kapsayan stratejik plan hedeflerinin belirlenmesi amacıyla önemli fikir alışverişleri gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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