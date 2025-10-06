YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de: Öğrenciler 'aktif paydaş' olmalı

YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluştu

Öğrenciler üniversite üretiminin "aktif paydaşı" olmalı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nde düzenlenen "Genç Sohbet" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Özvar, üniversite başarısının sadece akademisyenlerin eserleriyle değil, öğrencilerin gayret ve üretkenliğiyle şekillendiğini vurguladı.

"Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması..."

Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz öğrencileri bir üniversitenin pasif öğrencileri olarak görmüyoruz. Biz öğrencilerimizi bir üniversitede üretime katılan aktif paydaş bir unsur olarak görüyoruz. Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor. Eğer öğrenciler aktifse, öğrenciler bu süreçlerde rol alıyorlarsa o üniversiteler gerçekten daha başarılı oluyorlar."

Öğrencilerin üniversitede kurduğu ahlak ve erdeme dayalı ilişkilerin mezuniyet sonrası hayatı olumlu etkilediğini belirten Özvar, "Aktif öğrencilik en az dersler kadar üniversitede üretilen her türlü üretim sürecine katılmanızla mümkün." ifadelerini kullandı.

Özvar, öğrencilere eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerini de paylaştı:

"Üniversite çağlarında eğitim öğretim hayatına devam ederken ilgili programlarınızla alakalı, bölümünüzle alakalı uygulamalara katılabilmek, mesleki tecrübe edinebileceğiniz fırsatların peşinden koşmak, hayata erkenden atılmanın belki en önemli hususlarından bir tanesi. Bu noktada sadece kampüs hayatıyla sınırlı kalmayan bir öğrencilik hayatını öneririm. Asıl olan kimseye muhtaç olmadan, kimsenin hakkına tecavüz etmeden, kendi elinizin emeğiyle, alnınızın teriyle kazandığınız geçimle yaşamanızdır. İnsan kendi el emeğinden daha tatlı yemeğin daha tatlısını yememiştir."

Yurt dışındaki gelişmelere de değinen Özvar, Gazze'deki öğretim üyeleri ve öğrencilerle Türkiye'nin dayanışmasını anlattı:

"Oradaki birçok öğretim üyesi Gazze'yi terk etmek zorunda kaldı. Gazze ikametli Filistinli bilim insanlarını Türkiye'de barındırıyoruz. Ayrıca Gazze'den gelmiş çok sayıda öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz. Bu sadece Gazze ile de sınırlı değil. Sudan'da iç çatışma çıkmıştı birkaç yıl önce, bu çatışma nedeniyle üniversitelerin birçoğu kapandı, eğitim öğretim durdu. Yükseköğretim Kurulu olarak Sudanlı üç üniversiteyi, ülkemizde üç ilimizin üç güzide üniversitesinde konuk ediyoruz rektörleri, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber."

Programın ardından Özvar, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu ziyaret etti ve Trabzon Üniversitesi Senato toplantısının başkanlığını yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nde düzenlenen "Genç Sohbet" programında öğrencilerle bir araya geldi.