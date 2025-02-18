YÖK Başkanı Özvar: Tarımsal Üretimde Dijital Dönüşüm Zorunluluk

YÖK Başkanı Özvar, "Tarım Teknolojileri Çalıştayı"nda Dijital Dönüşümü Anlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, düzenlenen "Tarım Teknolojileri Çalıştayı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, tarımsal üretimin geleceğini belirleyecek faktörlerin başında dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesi olduğunu ifade etti.

YÖK ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, tarım sektörünün bilim ve teknoloji ile geleceğinin şekillendirilmesi hedefleniyor. Özvar, bu bağlamda tarım alanında dijital dönüşüm sürecini destekleyecek eğitim modellerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Tarım

Özvar, dijital dönüşümün tarımsal üretimi daha verimli, çevre dostu ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale getireceğinin altını çizerek, YÖK olarak önceliklerinin tarım alanında dijital teknolojilere dayalı eğitim programları geliştirmek, veri temelli karar alma süreçlerini benimsemek ve üniversite-sektör işbirliklerini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Tarım 4.0 kavramının önemine değinen Özvar, bu dönemde akıllı sistemlerin ve cihazların yoğun olarak kullanılacağını belirtti. Tarım eğitiminde dijital yetkinliklerin artırılması ve teknoloji kullanım becerilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özvar, "Tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle işbirliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Dijitalleşmenin Önemi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, son dönemde yaşanan savaşlar ve salgınların tarımın önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olduğunu belirtti. Gümen, son yıllarda kendi kendine yetebilme çalışmalarına odaklandıklarını ve suyu merkeze alarak üretim planlaması yaptıklarını aktardı. Ayrıca, tarım teknolojilerinde dijitalleşmenin öneminin arttığını vurgulayarak, nerede ne ürettiğimizi ve ne kadar ürettiğimizi takip etmenin gerekliliğini dile getirdi.