YÖK Başkanı Özvar: Üniversite Kampüslerinde Kişi Başına Karbon Emisyonu 493 kg'ye Düştü

YÖK Başkanı Özvar: Üniversite Kampüslerinde Kişi Başına Karbon Emisyonu 493 kilogram'ye Düştü

Forumdaki açıklamalar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hilton Bomonti'de düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"ndaki "Akademi ve Sıfır Atık: Atıksız Geleceğin Bilimsel Yaklaşımı" panelinde üniversitelerdeki sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özvar, üniversitelerde yürütülen projeler ve uygulanan politikalar sayesinde kampüslerde kişi başına düşen doğrudan karbon emisyonunun 493 kilogram seviyesine kadar gerilediğini, 109 üniversitede bu değerin 140 kilogramın altına düştüğünü bildirdi.

Sıfır Atık vizyonu ve uluslararası etki

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" programının kısa sürede küresel bir çevre bilinci hareketine dönüştüğünü vurguladı. Özvar, Emine Erdoğan'ın bu çağrıyı BM çatısı altında dünyaya taşıdığını ve "Bugün, BM Genel Kurulu tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiş olması bu başarının önemli bir göstergesidir" ifadelerini aktardı.

Özvar ayrıca, "Emine Erdoğan Hanımefendi ise Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığına seçilerek sıfır atık konusunda küresel çabalara liderlik etmeye devam etmektedir" dedi.

Üniversitelerin rolü ve uygulamalar

YÖK Başkanı, sıfır atık yaklaşımının üretim, tüketim, teknoloji ve davranış biçimlerinin bilimsel temelde yeniden tasarlanmasını gerektiren kapsamlı bir konu olduğunu belirterek, "Bu alanda gerçek anlamda yaşanacak bir dönüşümün etkili ve kalıcı olması ancak bilimin rehberliği, eğitimin yönlendirici gücü ve toplumsal katılımın dinamizmi ile mümkündür" dedi.

Özvar, YÖK olarak "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi" ile enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde üniversiteleri teşvik ettiklerini, bu kapsamda sıfır atık yönetim sistemleri kurulduğunu ve geri dönüşüm altyapısı ile ayrıştırma uygulamalarının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

YÖK'ün yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla iklim değişikliği, yenilenebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi, çevre ve kaynak yönetimi gibi alanlarda yeni lisans ve lisansüstü programları teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

İşbirlikleri, projeler ve toplumsal etki

Özvar, YÖK ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle üniversitelerde sıfır atık kültürünün yerleşmesinin, çevreye duyarlı öğrenci kulüplerinin teşvik edilmesinin ve sıfır atık temalı akademik etkinliklerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Geçen yıl üniversitelerde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Özvar, "Aynı yıl itibarıyla büyük bölümü ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayanan 4 bin 322 sürdürülebilirlik temelli proje üniversitelerimizde başarıyla yürütülmektedir" bilgisini paylaştı. Ayrıca çalıştay, sempozyum, öğrenci girişimi ve farkındalık kampanyalarıyla çevre bilincinin kampüslerin ötesine taşındığını vurguladı.

Özvar, tüm bu projeler ve uygulamalar sayesinde kampüslerde kişi başına düşen doğrudan karbon emisyonunun 493 kilogram seviyesine gerilediğini, 109 üniversitede bu değerin 140 kilogramın altına düştüğünü yineleyerek, "Kişi başına karbon ayak izinin dünya ortalamasının yaklaşık 4,8 ton olduğu düşünüldüğünde Türkiye'deki tüm üniversite kampüslerimizin bu alanda küresel ölçekte örnek bir konumda bulunduğunu memnuniyetle sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

Özvar, kolektif anlayış ve küresel işbirliklerinin kalıcı dönüşüm için hayati önemde olduğunu, yerel eylemleri küresel hedeflerle buluşturacak ağların kurulması gerektiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun "Akademi ve Sıfır Atık: Atıksız Geleceğin Bilimsel Yaklaşımı" başlıklı paneline katılarak konuşma yaptı.