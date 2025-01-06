YÖK Başkanı Özvar: Vakıf Üniversiteleri Gerçekçi Ücret Politikaları Geliştirmeli

YÖK Başkanı Özvar, İzmir'de Yükseköğretim Vizyonunu Ele Aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir'de düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, vakıf üniversitelerinin, öğrencilerin yüksek öğretime ulaşma hedeflerini destekleyecek gerçekçi eğitim ücretleri politikaları geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının Detayları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tamamlayıcı toplantıda Özvar, önceki etkinliklerin Ankara, Diyarbakır ve Niğde'de düzenlendiğini hatırlattı. Ege ve Akdeniz Bölgesindeki üniversiteleri bir araya getiren bu toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 13 üniversitenin temsilcileri de yer aldı.

Yüksek Öğretimdeki Sınamalar

Özvar, Türkiye'de yüksek öğretimin geleceğini güçlendirmek için dijital yetkinlik, büyük veri, uluslararası tanınırlık, girişimcilik ve kalite güvencesi gibi konulara odaklanılması gerektiğini vurguladı. Kendisi, eğitim kalitesine dair endişelere karşılık kapasiteyi kaliteli eğitimle birleştirmeyi amaçladıklarını da ifade etti.

Dünya Genelinde Yüksek Öğretim Talebi Artıyor

Dünya genelinde 250 milyon öğrencinin yüksek öğretime devam ettiğini, bu sayının 2030'da 380 milyona ve 2040'da 600 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Özvar, yüksek öğretimin ekonomik maliyetinin giderek arttığını söyledi. Türkiye'deki devlet üniversitelerinin parasız eğitim sunmasının önemine değinen Özvar, vakıf üniversitelerine de başarılı öğrencileri için burs sağlama çağrısı yaptı.

Yeni Eğitim Yaklaşımları

Kovid-19 sonrasında çevrim içi eğitim ve yeni eğitim teknolojilerine olan ilginin arttığını aktaran Özvar, bu teknolojilerin geleneksel eğitim ile dengelenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin hızla yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olduğunu ve bunun üniversite talebinde azalmaya yol açabileceğini kaydetti.

İstihdama Duyarlı Program Geliştirileceği Vurgusu

Özvar, iş dünyasının taleplerine duyarlı yeni eğitim programları oluşturarak istihdama yönelik bölümlerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, yeşil becerilere yönelik eğitim programlarının 2025 yılı itibariyle hayata geçirileceğini duyurdu.

Toplantıya; Yükseköğretim Kurulu üyeleri, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler katıldılar.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.