YÖK Başkanvekili Göktaş, 28 Şubat'daki Haksızlıkları Unutmayacağız

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Göktaş, Sakarya'da 28 Şubat Konferansı'nda Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen "28 Şubat Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, 28 Şubat döneminde yapılan haksızlıkların unutulmaması gerektiğini belirterek, benzer karanlık dönemlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Konferansın Başlangıcı

15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlandı. Göktaş, burada 28 Şubat'ın, demokrasi ve temel haklara ağır bir müdahale olarak hatırlanması gereken bir gün olduğunu vurguladı.

28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri

Göktaş, 28 Şubat sürecinin toplumun tamamını etkilediğini aktararak, eğitim hakkı, inanç özgürlüğü ve fırsat eşitliği gibi temel değerlere zarar verildiğini ifade etti.

YÖK ve Eğitim Üzerindeki Etkileri

Göktaş, 28 Şubat zihniyetinin halkın birlik ve beraberliğini parçalamayı hedefleyen bir proje olarak ortaya çıktığını kaydetti. Bu dönemde üniversitelerin, ideolojik dayatmaların merkezi haline geldiğini belirten Göktaş, başörtüsü yasağı ve "ikna odaları" gibi uygulamalara dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duruşu

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat zihniyetine karşı sergilediği kararlı duruşu ile bu süreçte yaşanan haksızlıkların üstesinden gelinmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Geçmişten Ders Almak

Göktaş, "Bir daha 28 Şubat'ların olmaması için buradayız. Unutulmasın, unutturulmasın." diyerek geçmişten ders almanın önemine vurgu yaptı.

Vali Doğan'ın Değerlendirmeleri

Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 28 Şubat sürecinin en büyük mağdurunun Necmettin Erbakan olduğunu belirterek, bu olayların dış güçlerce planlandığını dile getirdi.

Açılış Konuşmaları ve Plaketler

Programın başında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, derneğin kuruluş sürecine dair bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Göktaş'a plaket takdim edildi ve siber güvenlik ödülü alan Dr. İbrahim Özçelik ile dönem mağduru öğretmenlere de teşekkür plaketi verildi.

Katılımcılar

Programa; AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Sakarya Üniversitesi Rektörü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü, il müftüsü ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.