YÖK, ÖZYES Tercih Kılavuzunda Engelli Kontenjanını Güncelledi

YÖK, 2025-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri ÖZYES tercih kılavuzunda 'engelli aday' kontenjanlarını güncelleyerek yeni kılavuzu ÖSYM'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:32
YÖK, ÖZYES Tercih Kılavuzunda Engelli Kontenjanını Güncelledi

YÖK, ÖZYES tercih kılavuzunda engelli kontenjanını güncelledi

Kılavuzdaki değişiklik ve erişim

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında yer alan Spor Bilimleri için yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih kılavuzunda "engelli aday" kontenjanlarında düzenleme yaptı.

Değişiklik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesindeki duyuruda yer aldı. Kılavuzda özellikle "ÖZYES Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları" tablosunda güncelleme yapıldığı belirtildi.

Güncellenen kılavuzun yeni hali osym.gov.tr adresinden yayımlandı. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapmak isterlerse, belirtilen süre zarfında tercihlerini güncelleyebilecekler.

ÖSYM'nin yayımladığı duyuru doğrultusunda adayların güncel kılavuzu kontrol etmeleri ve tercihlerini tercihlere açık olduğu süre boyunca gözden geçirmeleri önem taşıyor.

