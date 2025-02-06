YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları

Yükseköğretim Kurulu’ndan Çarpıcı Veriler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 18 devlet ve vakıf üniversitesinin 2024 yılındaki başarılarını paylaştı. 2024 yılında toplam 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yapan bu üniversiteler, bilimsel üretkenlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor.

Dipnotlar: Bölge Üniversiteleri Genel Verileri

Geçen yıl Türkiye genelinde 208 üniversitenin ortalama 566 yayın yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, deprem bölgesindeki üniversitelerin yayın sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu üniversitelerin ortalama yayın sayısı 651 olarak belirlendi. Deprem bölgesindeki üniversitelerde toplam 402 bin 121 öğrenci öğrenim görmekte olup, 16 bin 200 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca, bu üniversitelerde 18 bin 263 uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Öne Çıkan Projeler ve Buluşlar

Deprem bölgesindeki üniversiteler, geliştirdikleri projelerle farklı alanlarda önemli katkılar sağlıyor. Örneğin, İnönü Üniversitesi tarafından patentlenen "Robot Destekli Çerçevesiz Stereotaktik Beyin Biyopsi Sistemi" dikkat çekiyor. Bu sistem, MRI ve MRA çekimleri için kafa sabitleyici ile hastayı ameliyat masasında sabitliyor.

Benzer şekilde, Çukurova Üniversitesi'nin geliştirdiği yapay zeka projesi, görüntü iyileştirme alanında önemli yenilikler sunarken, Dicle Üniversitesi sağlık alanında "Tüberkülozun Hızlı ve Kolay Tanısı" üzerine patent almıştır.

Gaziantep Üniversitesi ve Diğer Önemli Gelişmeler

Gaziantep Üniversitesi, "Süper Tarhana" projesi ile besin değerini arttırarak deprem çantalarına uygun hale getirilen tarhanayı geliştirdi. Fırat Üniversitesi ise otonom hava araçları kullanarak doğal afetler sonrası durumu değerlendirmeye yönelik projelerle önemli bir yere sahiptir.

Son olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından geliştirilen "Virüslerin Temasla Yüze Bulaşmasını Engelleyen Cihaz", kullanıcıya sesli uyarı vererek sağlığı korumada önemli bir rol üstleniyor. İskenderun Teknik Üniversitesi de Down sendromlu çocuklar için robot destekli eğitim uygulamaları geliştiriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki üniversitelerin 2024'te 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yaptığını bildirdi.