DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,3%
ALTIN
3.300,97 0,13%
BITCOIN
3.544.077,77 -1,27%

YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları

YÖK, depremlerden etkilenen 11 ilde 2024'te 11 bin 734 yayın yapıldığını açıkladı. Bu üniversiteler önemli projelere imza atıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:23
YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları

Yükseköğretim Kurulu’ndan Çarpıcı Veriler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 18 devlet ve vakıf üniversitesinin 2024 yılındaki başarılarını paylaştı. 2024 yılında toplam 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yapan bu üniversiteler, bilimsel üretkenlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor.

Dipnotlar: Bölge Üniversiteleri Genel Verileri

Geçen yıl Türkiye genelinde 208 üniversitenin ortalama 566 yayın yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, deprem bölgesindeki üniversitelerin yayın sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu üniversitelerin ortalama yayın sayısı 651 olarak belirlendi. Deprem bölgesindeki üniversitelerde toplam 402 bin 121 öğrenci öğrenim görmekte olup, 16 bin 200 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca, bu üniversitelerde 18 bin 263 uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Öne Çıkan Projeler ve Buluşlar

Deprem bölgesindeki üniversiteler, geliştirdikleri projelerle farklı alanlarda önemli katkılar sağlıyor. Örneğin, İnönü Üniversitesi tarafından patentlenen "Robot Destekli Çerçevesiz Stereotaktik Beyin Biyopsi Sistemi" dikkat çekiyor. Bu sistem, MRI ve MRA çekimleri için kafa sabitleyici ile hastayı ameliyat masasında sabitliyor.

Benzer şekilde, Çukurova Üniversitesi'nin geliştirdiği yapay zeka projesi, görüntü iyileştirme alanında önemli yenilikler sunarken, Dicle Üniversitesi sağlık alanında "Tüberkülozun Hızlı ve Kolay Tanısı" üzerine patent almıştır.

Gaziantep Üniversitesi ve Diğer Önemli Gelişmeler

Gaziantep Üniversitesi, "Süper Tarhana" projesi ile besin değerini arttırarak deprem çantalarına uygun hale getirilen tarhanayı geliştirdi. Fırat Üniversitesi ise otonom hava araçları kullanarak doğal afetler sonrası durumu değerlendirmeye yönelik projelerle önemli bir yere sahiptir.

Son olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından geliştirilen "Virüslerin Temasla Yüze Bulaşmasını Engelleyen Cihaz", kullanıcıya sesli uyarı vererek sağlığı korumada önemli bir rol üstleniyor. İskenderun Teknik Üniversitesi de Down sendromlu çocuklar için robot destekli eğitim uygulamaları geliştiriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki üniversitelerin 2024'te 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yaptığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor
2
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 3 Yaralı
3
2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
4
BM, Nijerya'da Açlıkla Mücadele İçin 2,5 Milyar Dolar Ayırdı
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak
6
YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış