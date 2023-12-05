YÖK'ten Hukuk Büro Yönetimi Programı Dönüştürme Kararı! Mahkeme Büro Hizmetleri Açılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki ön lisans programlarının dönüşümüne yönelik önemli bir adım attı. Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi programlarının yerine, çağın gerekliliklerine uygun olarak Mahkeme Büro Hizmetleri gibi yeni programların açılmasına karar verildi. Bu değişiklikle birlikte, eğitim sistemi güncellenerek bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı programlara da vurgu yapıldı.

Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde 'Adalet' ön lisans ve uzaktan öğretim ön lisans programlarının öğrenci alımının durdurulduğu ve örgün öğretime devam eden programların kontenjanlarının düşürülmeye başlandığı hatırlatıldı.



23 Kasım 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı doğrultusunda, 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarının dönüştürülerek 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programının açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Adalet meslek yüksekokullarının, meslek yüksekokulları çatısı altında aynı üniversitelerde, üniversite yönetimlerinin önerisiyle faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversiteler, bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi' ön lisans programlarının yerine 'Mahkeme Büro Hizmetleri', 'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri' ve benzeri programların açılmasını YÖK'e teklif edebileceklerdir."

Öte yandan yapılan açıklamada, dönüştürülen ön lisans programlarında kaydı bulunan öğrencilerin durumlarında ve öğrencilik haklarında değişiklik durumunun olmadığı belirtildi. Öğrenci haklarının koruma altına alındığını belirten açıklamada açılacak yeni ön lisans programların uygun olması halinde lisans programlarına geçiş yapılabileceği ifade edildi.