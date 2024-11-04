YÖK'ten Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı

YÖK "Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı" Gerçekleştirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), farklı üniversitelerden 192 araştırmacının katılımıyla "Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda, Harvard, Oxford, Texas A&M ve Michigan State gibi dünya genelindeki önde gelen üniversitelerin araştırmacıları yer aldı.

Çalıştayın Amaçları ve Kanun Düzenlemeleri

Çalıştay, doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların Türkiye'deki üniversitelerde kısmi zamanlı görev almasına olanak tanıyan 2547 sayılı Kanun'un Ek 46 ve Ek 34 maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. YÖK, nitelikli doktoralı araştırmacıları Türkiye'ye kazandırmak için ilgili çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Uluslararası İşbirliği

Ek-46 uyarınca, uluslararası kampüslerde, AR-GE merkezlerinde ve özel sektör laboratuvarlarında görev alan Türk ve yabancı doktoralı araştırmacılar Türk üniversitelerinde çalışabilme imkanına sahip. Ayrıca, Ek-34 kapsamında devlet üniversitelerinde doktora sonrası AR-GE ve tasarım projelerinde çalışacak sözleşmeli araştırmacılar istihdam edilebiliyor.

YÖK Başkanı’nın Açıklamaları

Çalıştaya çevrim içi katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemenin uluslararasılaşma amacına büyük katkı sağladığını belirtti. Özvar, "Ek-46, üniversite-sektör işbirliği açısından çok önemli bir dönüm noktası. Bu görevlendirmeler ile sektörle olan bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelişmeler ve Hedefler

Özvar, dünyanın dört bir yanındaki İngilizce eğitim veren üniversitelerle işbirliği yaparak Türkiye'nin uluslararası akademik güçlenmesine katkıda bulunmayı önceliklendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, sektörlerde çalışan nitelikli bilim insanlarının öğrenciler ve öğretim elemanları ile olan ilişkilerini derinleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çalıştayda, 65 değişik kurumdan 192 araştırmacının Türk üniversitelerinde görev almak üzere başvurduğu, bunun yanında 211 doktora sonrası araştırmacının 41 üniversitede çeşitli AR-GE projelerinde istihdam edildiği belirtildi.