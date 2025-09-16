YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde geçen yıl hayata geçirilen Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP) için 2025-2026 dönemi başvuruları resmen açıldı. Program, savunma sanayisinde yapay zeka yetkinliklerini artırmayı, nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve akademi ile sanayi arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Programın amaçları ve sağladığı imkanlar

ATP kapsamında savunma sanayisi odaklı yapay zeka çalışmaları, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez formatında yürütülecek. Programa katılan öğrencilere staj, akademik yayın desteği ve sektör temsilcileriyle buluşma gibi imkanlar sağlanacak.

Başvuru ve takvim

ATP 2025-2026 dönemi başvuruları çevrim içi olarak 10 Ekim'e kadar atp.sayzek.org.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrenciler bu yıl belirlenen 65 konu başlığı arasından tercihlerini yapabilecek. Programa kabul edilen adayların listesi 3 Kasım'da ilan edilecek.

Değerlendirme ve akademik danışmanlık

Başvurular akademik danışman eşliğinde yürütülecek. Değerlendirmede genel not ortalaması, yabancı dil puanı, sertifikalar, yarışma başarıları, TÜBİTAK projelerine katılım ve ulusal/uluslararası makale çalışmaları esas alınacak.

Kimler başvurabilir?

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lisans son sınıfta bitirme projesi/tezi yürüten veya tezli yüksek lisans tez döneminde bulunan; genel not ortalaması en az 2,20 olan öğrenciler bireysel veya en fazla 3 kişilik takım halinde başvurabilecek.

Programa dahil edilen bölümler