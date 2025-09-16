YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı

YÖK ile Savunma Sanayii işbirliğiyle gerçekleştirilen Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP) 2025-2026 başvuruları 10 Ekim'e kadar atp.sayzek.org.tr'de.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:16
YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı

YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde geçen yıl hayata geçirilen Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP) için 2025-2026 dönemi başvuruları resmen açıldı. Program, savunma sanayisinde yapay zeka yetkinliklerini artırmayı, nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve akademi ile sanayi arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Programın amaçları ve sağladığı imkanlar

ATP kapsamında savunma sanayisi odaklı yapay zeka çalışmaları, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez formatında yürütülecek. Programa katılan öğrencilere staj, akademik yayın desteği ve sektör temsilcileriyle buluşma gibi imkanlar sağlanacak.

Başvuru ve takvim

ATP 2025-2026 dönemi başvuruları çevrim içi olarak 10 Ekim'e kadar atp.sayzek.org.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrenciler bu yıl belirlenen 65 konu başlığı arasından tercihlerini yapabilecek. Programa kabul edilen adayların listesi 3 Kasım'da ilan edilecek.

Değerlendirme ve akademik danışmanlık

Başvurular akademik danışman eşliğinde yürütülecek. Değerlendirmede genel not ortalaması, yabancı dil puanı, sertifikalar, yarışma başarıları, TÜBİTAK projelerine katılım ve ulusal/uluslararası makale çalışmaları esas alınacak.

Kimler başvurabilir?

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lisans son sınıfta bitirme projesi/tezi yürüten veya tezli yüksek lisans tez döneminde bulunan; genel not ortalaması en az 2,20 olan öğrenciler bireysel veya en fazla 3 kişilik takım halinde başvurabilecek.

Programa dahil edilen bölümler

Programa dahil edilen yükseköğretim bölümleri şunlardır: "Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya ve İstatistik."

Detaylı başvuru koşulları ve konu listesine atp.sayzek.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde geçen yıl hayata geçirilen...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde geçen yıl hayata geçirilen Yapay Zeka Akademik Tez Programı'nın (ATP) 2025-2026 dönemi başvuruları başladı. ATP ile savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında işbirliği oluşturulması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde geçen yıl hayata geçirilen...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Edirne Caz Festivali 19-20 Eylül'de Başlıyor
2
Hatay Arsuz'ta 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
3
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
4
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
5
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
6
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi
7
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa